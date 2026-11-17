Eylül ayında başlayan ve çok sayıda yatırımcıyı etkileyen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum yönetimindeki şirketler listesine Alnus Yatırım Menkul Değerler ile Altınbaş ve Altınhas gruplarına bağlı şirketlerin de aralarında bulunduğu beş yeni şirket eklendi.

TMSF'nin güncel kayyum listesinde yer aldığı bildirilen şirketler şöyle:

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Altınbaş Holding

Altınbaş Kuyumculuk

Altınhas Holding

Altınhas Yatırım Holding

Yeni şirketlerin listeye eklenmesiyle fon soruşturmasının kapsamı yeniden gündeme geldi. Soruşturmanın sermaye piyasalarının yanı sıra kuyumculuk ve holding sektörüne uzandığı görüldü.

Ancak yeni kayyum işlemlerinin hukuki dayanağı ve şirketlerin yönetim yetkilerinin hangi kapsamda TMSF'ye devredildiğine ilişkin henüz kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İNAN ALTINBAŞ 680 MİLYON TL ÖDEME YAPMIŞTI

Fon soruşturması kapsamında “borsa manipülasyonu” ve “suç gelirlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın, avukatı aracılığıyla gönüllü iade kapsamında 680 milyon TL ödeme yaptığı duyurulmuştu.

Soruşturma kapsamında haksız kazanç elde edildiği öne sürülen tutarların iadesine yönelik işlemlerin de sürdüğü bildirildi.

ALNUS YATIRIM DAHA ÖNCE SPK KARARLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Kayyum listesine dahil edildiği bildirilen Alnus Yatırım Menkul Değerler, fon soruşturması sürecinde daha önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararlarıyla da gündeme gelmişti.

SPK, 20 Ekim 2026 tarihli bülteninde Alnus Yatırım'ın yanı sıra Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerinin 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Öte yandan Alnus Yatırım ile bağlantılı Atlas Portföy tarafından yönetilen 16 yatırım fonu da SPK kararıyla tasfiye kapsamına alınmıştı.

Son gelişmeyle birlikte Alnus Yatırım ve Altınbaş grubuna bağlı şirketlerin durumu piyasa çevrelerinin takibine girdi.