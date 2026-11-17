Borsa İstanbul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarına yönelik Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında yeni karar aldı. Buna göre PEKGY hisselerinde açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 17 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda devreye alınan VBTS kapsamında PEKGY paylarına tedbir getirildiği bildirildi.

PEKGY HİSSELERİNDE TEDBİR 18 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Alınan karar doğrultusunda Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) payları, 18 Kasım 2026 tarihli işlemlerden itibaren açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Tedbir, 17 Aralık 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar geçerli olacak.

Böylece PEKGY hisselerinde yatırımcılar, belirtilen süre boyunca açığa satış ve kredili işlem gerçekleştiremeyecek.

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