Fon soruşturmasında Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı, İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Yazıcı'nın savcılıktaki ifade işleminin yaklaşık 6 saat sürdüğü öğrenildi.
MUSTAFA YAZICI HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEBİ
Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mustafa Yazıcı, adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza verme yükümlülüğü uygulanması istendi.
Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.