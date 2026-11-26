Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), TEİAŞ'tan 29 milyon 540 bin TL tutarında ilave sipariş aldı. 70 bin adet U120 BP 170kV cam izolatör tedarikini kapsayan siparişin şirketin hasılat ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Şirketin açıklamasına göre, 9 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile imzalanan 350 bin adet U120 BP 170kV cam izolatör mal alımına ilişkin sözleşme kapsamında 70 bin adetlik ilave sipariş verildi.

İLAVE SİPARİŞİN BEDELİ 29,5 MİLYON TL

GESAN'ın aldığı ilave siparişin bedeli 29 milyon 540 bin TL olarak açıklandı. Söz konusu sipariş, mevcut cam izolatör tedarik sözleşmesine ek olarak gerçekleştirilecek.

HASILAT VE KÂRLILIĞA OLUMLU KATKI BEKLENİYOR

Şirket, yeni iş ilişkisinin hasılat ve kârlılık üzerinde olumlu etki yaratmasının beklendiğini belirtti.

Girişim Elektrik, ilave siparişe ilişkin açıklamasını KAP üzerinden yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sundu.

GESAN hisseleri açıklama sonrasında yüzde 1,41’lik yükselişle 30,14 TL’den işlem gördü. Haftalık bazda yüzde 7,63 değer kaybetti.

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