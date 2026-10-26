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Daha önce kayyum atanan Tera Holding bünyesindeki Tera Yatırım ve Tera Portföy şirketlerinde, 66 milyon liralık icra takibi kapsamında haciz ve fiili tespit işlemi başlatıldı.

Sabah saatlerinde şirketin genel merkez birimlerine giden icra memurları ve alacaklı vekilleri ile kurum idarecileri arasında sert tartışmalar yaşanırken, süreç Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkilisinin telefonla devreye girmesiyle yön buldu.

Tera Holding de haciz şoku: İşlemler başlatıldı!, Görsel 1

GERGİN ANLAR: "SPK İLE KARŞI KARŞIYA GELİRSİNİZ"

İcra memurları ve alacaklı taraf avukatı Sena Tuhan'ın ofise gelerek 66 milyon liralık borca karşılık mal sayımı ve haciz işlemlerine başlaması üzerine şirket yetkilileri duruma itiraz etti.

Fiili sayım sırasında taraflar arasında tansiyon yükselirken idari birim temsilcisinin icra heyetine, “Siz SPK ile karşı karşıya gelirsiniz, başınız ağrır. Siz uğraşırsınız” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Tera Holding de haciz şoku: İşlemler başlatıldı!, Görsel 2

SPK DEVREYE GİRDİ: "HACİZ YAPILSIN AMA MALLAR KALDIRILMASIN"

Gerginliğin tırmanması üzerine Sermaye Piyasası Kurulu yetkilisi ile alacaklı avukatları ve icra memurları arasında doğrudan bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Yapılan temas sonucunda yasal haciz işlemlerinin devam etmesi yönünde mutabakata varıldı.

SPK yetkilisinin, piyasa işleyişi ve kurumsal yapının korunması amacıyla borca karşılık haciz tutanağının düzenlenmesini ancak ofisteki demirbaş ve malların tamamının fiziki olarak kaldırılmamasını talep ettiği öğrenildi.

Görüşmenin ardından ofisteki tespit ve tutanak işlemlerine kaldığı yerden devam edildi.

Kaynak: Ekonomim

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