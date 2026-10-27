KAP açıklamasına göre aralarında CW Enerji, Gimat Mağazacılık, Grainturk Holding ve Petkim'in de bulunduğu 9 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranları güncellendi. Yeni oranlar 28 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI DEĞİŞEN HİSSELER

Borsa İstanbul tarafından açıklanan yeni fiili dolaşımdaki pay oranları şöyle:

Şirket Fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO) Geçerlilik tarihi CW Enerji %43 28 Ekim 2026 Gimat Mağazacılık %75 28 Ekim 2026 Grainturk Holding %26 28 Ekim 2026 İş Girişim %37 28 Ekim 2026 Kiler GYO %41 28 Ekim 2026 Lydia Holding %10 28 Ekim 2026 Lydia Yeşil Enerji %22 28 Ekim 2026 Net Global Endüstriyel Yatırım %23 28 Ekim 2026 Petkim %37 28 Ekim 2026

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI NEDİR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin toplam sermayesinin borsada işlem görebilen bölümünün oranını ifade ediyor. Bu oran, Borsa İstanbul endekslerinin hesaplanmasında ve şirketlerin endeks ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılıyor.

Yapılan güncellemeler, ilgili hisselerin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşım oranlarını etkileyebiliyor. Yeni oranlar 28 Ekim 2026 itibarıyla geçerli olacak.

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