Borsa İstanbul'da 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde milyarlık hacimler dikkat çekti. Bankacılık hisselerinin öne çıktığı listede Yapı Kredi (YKBNK), 1,09 milyar TL'lik açığa satış hacmiyle ilk sırada yer alırken, Aselsan (ASELS) ve Akbank (AKBNK) onu takip etti.

EN FAZLA AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

26 Ekim 2026 işlem gününde açığa satış hacmi bakımından ilk 10 sırada yer alan hisseler şöyle;

1. Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK)

Açığa satış hacmi: 1.097.308.765 TL

İşlem miktarı: 31.462.290 lot

Ortalama fiyat: 34,877 TL

2. Aselsan (ASELS)

Açığa satış hacmi: 983.089.304 TL

İşlem miktarı: 2.915.661 lot

Ortalama fiyat: 337,175 TL

3. Akbank (AKBNK)

Açığa satış hacmi: 890.756.506 TL

İşlem miktarı: 14.045.510 lot

Ortalama fiyat: 63,419 TL

4. Türkiye İş Bankası (ISCTR)

Açığa satış hacmi: 630.030.036 TL

İşlem miktarı: 52.476.987 lot

Ortalama fiyat: 12,006 TL

5. Garanti BBVA (GARAN)

Açığa satış hacmi: 626.558.589 TL

İşlem miktarı: 4.981.557 lot

Ortalama fiyat: 125,776 TL

6. Türk Hava Yolları (THYAO)

Açığa satış hacmi: 526.999.950 TL

İşlem miktarı: 2.045.612 lot

Ortalama fiyat: 257,625 TL

7. Gübre Fabrikaları (GUBRF)

Açığa satış hacmi: 510.622.599 TL

İşlem miktarı: 1.845.623 lot

Ortalama fiyat: 276,667 TL

8. BİM (BIMAS)

Açığa satış hacmi: 397.204.995 TL

İşlem miktarı: 1.065.767 lot

Ortalama fiyat: 372,694 TL

9. Ereğli Demir Çelik (EREGL)

Açığa satış hacmi: 394.833.650 TL

İşlem miktarı: 12.751.624 lot

Ortalama fiyat: 30,963 TL

10. Tüpraş (TUPRS)

Açığa satış hacmi: 385.672.583 TL

İşlem miktarı: 1.059.610 lot

Ortalama fiyat: 363,976 TL

BANKACILIK HİSSELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Açığa satış hacminde ilk 10 sıraya giren hisselerden 4'ünü bankacılık sektörü oluşturdu. YKBNK, AKBNK, ISCTR ve GARAN hisselerinde toplam 3,24 milyar TL'lik açığa satış işlemi gerçekleşti.

İlk 10 hissenin toplam açığa satış hacmi ise yaklaşık 6,44 milyar TL'ye ulaştı.

Açığa satış işlem hacminin yüksek olması, tek başına hisse fiyatının düşeceği anlamına gelmiyor. Söz konusu rakamlar, gün içindeki açığa satış işlemlerini gösterirken yatırımcıların gün sonunda taşıdığı net açık pozisyonları ifade etmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.