İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon ve borsa soruşturmasında incelemeler derinleşiyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre hazırlanan yeni dosyalar doğrultusunda önümüzdeki günlerde piyasayı sarsacak yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği ve soruşturmadaki şüpheli sayısının daha da artacağı belirtiliyor.

ŞÜPHELİ SAYISI 450’YE DAYANDI, 226 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında ulaşılan finansal ve adli boyut her geçen gün büyüyor:

• Şüpheli Sayısı: Dosyadaki toplam şüpheli sayısı 450 sınırına yaklaştı.

• Mal Varlığı Tedbirleri: Haklarında işlem yapılan 226 kişiden 113’ünün mal varlığına doğrudan el konulurken, 113 kişi hakkında ise tedbir kararı uygulandı.

• Tedbir Kaldırma Şartı: Haksız kazanç sağladığı iddia edilen isimlerin, tespit edilen kamu veya fon zararını ödemeleri halinde mal varlıkları üzerindeki blokajların kaldırılabildiği aktarıldı.

ALTINBAŞ AİLESİ VE ÜST DÜZEY İSİMLER TUTUKLANDI

Adli süreçte iş dünyası ve finans bürokrasisinden tanınmış isimler hakkında peş peşe tutuklama kararları çıktı:

• Nusret Altınbaş Cezaevinde: Hakkında yakalama kararı bulunan Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Soruşturmada daha önce kardeşi İnan Altınbaş da tutuklanmıştı.

• Kara Para Soruşturmasında Tutuklama Talebi: Öte yandan yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz fonların aklandığı iddiasıyla yürütülen paralel soruşturmada gözaltına alınan Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

• Eski SPK Daire Başkanı ve Bürokratlar: Sermaye piyasası denetim ayağında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

• İtiraz Sonrası Tutuklamalar: İlk etapta adli kontrolle serbest bırakılan eski milletvekili Ertan Aydın ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, savcılığın itirazı üzerine yeniden adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Müfettişlerin kalan 25 hisse üzerindeki hesap ve takas hareketlerini incelemeyi sürdürdüğü, MASAK raporları doğrultusunda operasyonların yeni halkalarla genişleyeceği bildiriliyor.

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