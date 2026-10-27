Gelecek yılın bütçe ve harcama projeksiyonlarında maaş artışları yalnızca toplu sözleşme oranları ile muhtemel enflasyon farkı üzerinden hesaplanırken, önceki yılın metninde yer alan "ek mali ve sosyal haklara ilişkin maliyet" ifadesi yeni programdan çıkarıldı.

Bu değişiklik, 2027 kamu harcama dengesinde şimdilik ilave bir refah payı veya seyyanen zam için bütçe ayrılmadığına işaret ediyor.

Ancak uzmanlar, programın başlangıç varsayımlarını yansıttığını ve hükümetin yıl içinde yasal düzenlemelerle ek zam kararı almasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını vurguluyor.

OCAK 2027'DE MAAŞ ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşme takvimine göre kamu görevlileri ve memur emeklileri, 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için ise yüzde 4 zam alacak. Maaşlara ayrıca 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar enflasyon farkı eklenecek:

• Mevcut Enflasyon: Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık birikimli enflasyon yüzde 5,56 olarak gerçekleşti.

• Fark Eşiği: Ekim, kasım ve aralık aylarındaki kümülatif TÜFE artışının yaklaşık yüzde 1,36'yı geçmesi halinde memura enflasyon farkı doğacak.

• Resmî Tahmine Göre Senaryo: Programda yer alan 2026 yıl sonu enflasyon tahmini (yüzde 28,4) baz alındığında, ocak ayındaki toplam kümülatif maaş zammının yaklaşık yüzde 7 seviyesinde oluşması bekleniyor.

PERSONEL GİDERLERİNE 7,16 TRİLYON TL: MİLLİ GELİRDEN ALINAN PAY GERİLEYECEK

2027 Yıllık Programı'nda kamu personeline ilişkin mali büyüklükler şu şekilde netleşti:

• Toplam Personel Harcamaları: Sosyal güvenlik prim ödemeleri ve yedek ödenekler dahil olmak üzere kamu personeli harcamalarının 2026'daki 5,73 trilyon TL seviyesinden yüzde 24,9 artışla 7 trilyon 162 milyar TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

• Ekonomik Büyüklükle Karşılaştırma: Türkiye ekonomisinin cari fiyatlarla 2026'daki 85,35 trilyon TL'den 2027'de 111,21 trilyon TL'ye (yüzde 30,3 nominal büyüme) çıkması bekleniyor.

• Milli Gelir Oranı: Personel giderlerindeki nominal artış GSYH büyümesinin gerisinde kalacağı için personel harcamalarının milli gelire oranı 0,3 puan azalarak yüzde 6,4'e gerileyecek.

EK ZAM KAPISI TAMAMEN KAPANDI MI?

Metinde ek maliyet öngörülmemesi "kesin bir yasak" anlamına gelmiyor. Yıllık programlar, mali politikalardaki baz senaryoyu ve tavan harcama hedeflerini kayıt altına alıyor.

Tıpkı Temmuz 2023 döneminde hayata geçirilen seyyanen zam uygulamasında olduğu gibi siyasi iradenin ekonomik dengeler ve çalışanların alım gücü doğrultusunda yıl içinde kanun teklifleriyle ek zam veya refah payı düzenlemesini Meclis gündemine taşıma ihtimali masada durmaya devam ediyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi