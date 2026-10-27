Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında ödeme sürecine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. 27 Ekim 2026 tarihli açıklamada, yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde 1 milyon TL üst sınır uygulanacağı belirtilirken, ödemelerde hangi fonlara öncelik verileceği ve kimlerin kapsam dışında kalacağı da açıklandı. SPK, bütün yatırımcıların aynı tutarda ödeme almayacağını bildirdi.

HANGİ YATIRIM FONLARI TASFİYE KAPSAMINDADIR?

Kurulun 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonları.

TASFİYE SÜRECİ HANGİ KURULUŞLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEKTİR?

Tasfiye süreci, SPK koordinasyonunda ilgili kamu kurumları ve finansal kuruluşların iş birliğiyle yürütülecektir. Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesini T.C. Ziraat Bankası AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesini ise Türkiye İş Bankası AŞ yürütecek.

ARA ÖDEMELERDE ÖNCELİK HANGİ FONLARDA OLACAK?

Ara ödemelere öncelikli olarak ünvanında “para piyasası” ibareleri yer alan yatırım fonlarından başlanacak.

ARA ÖDEMEDE ENDEKSLEME OLACAK MI VE EN YÜKSEK NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve/veya 1 milyon TL’yi aşamayacak.

HESAPLANAN DAĞITILABİLİR NAKİT, NET YATIRIM TUTARINI VE/VEYA ARA ÖDEME TUTARININ TAMAMINI KARŞILAMAZSA ÖDEME NASIL OLACAK?

“Net yatırım tutarı”, “para piyasası fonları için tasfiye kararı tarihi olan 17.09.2026 tarihinden önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarı”, “diğer fonlar için ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutar”, “1 milyon TL ara ödeme tavanı” büyüklüklerinden en düşük olanını geçmemek üzere fon katılma payı sahiplerine ara ödeme yapılacak.

BÜTÜN YATIRIMCILARA AYNI TUTARDA MI ÖDEME YAPILACAKTIR?

Her yatırımcının ara ödeme tutarı, ilgili hesaplamalar ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde belirlenecektir. Fonun dağıtılabilir nakdinin tüm ara ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yetmemesi halinde, mevcut kaynakların daha fazla sayıda yatırımcıya ulaşmasını sağlamak amacıyla farklı dağıtım yöntemleri uygulanabilecek. Bu kapsamda, fon bazında yatırımcıların ara ödeme tutarları dikkate alınarak ödeme sırası oluşturulabilecek veya mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenebilecek. Bu yöntemin uygulanması SPK’nın onayına tabi olacak.

HANGİ DURUMDA ARA ÖDEME NİHAİ ÖDEME OLACAKTIR?

Tasfiye kapsamındaki fonlarından herhangi birinin malvarlığının nakde çevrilmesi sonucunda elde edilen dağıtılabilir nakdin, tasfiye kararından bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ile ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olması halinde, fon pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılacak.

ARA ÖDEME YAPILIRKEN YATIRIMCILARIN FON KATILMA PAYLARI İADE EDİLECEK Mİ?

Ara ödemeler, yatırımcıların katılma payları iade alınmaksızın gerçekleştirilecek. Katılma paylarının iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.

TASFİYEDE VE ARA ÖDEMEDE KİMLERE ÖDEME YAPILMAYACAK?

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104, 106 veya 107’nci maddelerinde düzenlenen fiillerin tasfiye kapsamındaki fonlar tarafından ya da bu fonlarla birlikte hareket edilerek veya fonların iştirakiyle işlenmesi halinde, söz konusu fiilleri işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen ve MKK tarafından tasfiye ile görevli kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

GENEL HİSSE İADE HESAPLARINA AKTARILAN TUTARLARIN TASFİYE KAPSAMINDAKİ FONLARA DAĞITIMI NASIL OLACAK?

Öncelikle ara ödeme yükümlülükleri bakımından karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında bulunan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonları önceliklendirilecek. Dağıtım, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödeme almasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilecek. Bu işlem sonrasında ilgili hesapta tutar kalması halinde aynı ilkeler diğer fonlar için de uygulanacak.