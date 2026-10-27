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Finansal tabloların açıklanmasının ardından aracı kurumlar ARCLK hissesine yönelik model portföy ve hedef fiyatlarını revize etti.

Borsa İstanbul'un beyaz eşya ve tüketici elektroniği devi Arçelik A.Ş. (ARCLK), 3. çeyrekte 6,21 milyar TL net zarar açıklayarak 5,42 milyar TL seviyesindeki piyasa zarar beklentisini yaklaşık yüzde 14,6 oranında aştı.

Kurumlar arasında hedef fiyatlar 90,00 TL ile 160,00 TL bandında geniş bir aralığa yayıldı. En yüksek ve en düşük hedef arasındaki 70 TL'lik fark, taban hedef fiyata oranla yüzde 77,8'lik bir ayrışmaya işaret etti.

Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım önceki hedef seviyelerini aynen korurken; Ak Yatırım, Deniz Yatırım ve İş Yatırım hedeflerinde belirgin aşağı yönlü kesintilere gitti.

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Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Tavsiye
Vakıf Yatırım 160,00 TL 160,00 TL Endekse Paralel Getiri
Yapı Kredi Yatırım 154,00 TL 154,00 TL Al
Gedik Yatırım 135,90 TL - Endekse Paralel Getiri
Garanti BBVA Yatırım 130,00 TL 130,00 TL Endekse Paralel Getiri
Deniz Yatırım 122,00 TL 152,00 TL Al
İş Yatırım 108,00 TL 130,00 TL Tut
Ak Yatırım 90,00 TL 133,00 TL Nötr

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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