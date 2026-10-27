Finansal tabloların açıklanmasının ardından aracı kurumlar ARCLK hissesine yönelik model portföy ve hedef fiyatlarını revize etti.
Borsa İstanbul'un beyaz eşya ve tüketici elektroniği devi Arçelik A.Ş. (ARCLK), 3. çeyrekte 6,21 milyar TL net zarar açıklayarak 5,42 milyar TL seviyesindeki piyasa zarar beklentisini yaklaşık yüzde 14,6 oranında aştı.
Kurumlar arasında hedef fiyatlar 90,00 TL ile 160,00 TL bandında geniş bir aralığa yayıldı. En yüksek ve en düşük hedef arasındaki 70 TL'lik fark, taban hedef fiyata oranla yüzde 77,8'lik bir ayrışmaya işaret etti.
Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım önceki hedef seviyelerini aynen korurken; Ak Yatırım, Deniz Yatırım ve İş Yatırım hedeflerinde belirgin aşağı yönlü kesintilere gitti.
|Kurum
|Hedef Fiyat
|Önceki Hedef
|Tavsiye
|Vakıf Yatırım
|160,00 TL
|160,00 TL
|Endekse Paralel Getiri
|Yapı Kredi Yatırım
|154,00 TL
|154,00 TL
|Al
|Gedik Yatırım
|135,90 TL
|-
|Endekse Paralel Getiri
|Garanti BBVA Yatırım
|130,00 TL
|130,00 TL
|Endekse Paralel Getiri
|Deniz Yatırım
|122,00 TL
|152,00 TL
|Al
|İş Yatırım
|108,00 TL
|130,00 TL
|Tut
|Ak Yatırım
|90,00 TL
|133,00 TL
|Nötr
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