Şubat ayında yüzde 11 ile zirveye çıkan Türk hisselerinin portföydeki payı, haziran ayı itibarıyla yüzde 0,5 seviyesine kadar geriledi.

CNBC-e’nin fonun aylık portföy raporlarından derlediği verilere göre BlackRock'ın Türkiye ağırlığında kısa sürede sert bir geri çekilme kaydedildi.

Ekim 2025’te yüzde 9,3 olan fon içindeki Türkiye payı, Şubat 2026’da yüzde 11’e yükselmişti. Bu oranla Türkiye; Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından fonun portföyünde en yüksek ağırlığa sahip üçüncü ülke konumuna yerleşmişti.

Ancak ilkbahar aylarıyla birlikte strateji değişikliğine gidildi:

• Şubat 2026: Yüzde 11 (Zirve seviye)

• Mart 2026: Yüzde 2,4

• Haziran 2026: Yüzde 0,5

Şubat ile haziran arasındaki dört aylık süreçte yaşanan 10,5 puanlık kayıp, küresel fonların Türk hisselerine yönelik taktiksel pozisyonlanmalarındaki hızlı değişimi net bir şekilde ortaya koydu.

Yılın başında portföyün ana ayaklarından biri olan Türkiye, ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte fonda sembolik bir düzeye geriledi.

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