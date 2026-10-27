Borsa İstanbul'un sanayi devlerinden Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklanan finansal tablolara göre şirketin operasyonel göstergelerinde belirgin bir zayıflama kaydedildi:

Net Dönem Sonucu: Türk Traktör, 1 Ocak – 30 Eylül 2026 döneminde toplam -789.313.251 TL net zarar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde (2025/9) 1.189.261.639 TL net kâr elde etmişti.

Çeyreklik Performans: Şirketin 3. çeyrekteki net zararı -82.955.437 TL olarak gerçekleşti.

Hasılat ve Özkaynaklar: Toplam hasılat geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28 gerilerken, özkaynaklarda ise çeyreklik bazda %0,7'lik sınırlı bir düşüş yaşandı.

HEDEF FİYATLAR 450 TL İLE 640 TL ARASINDA

Finansal tablolardaki gerilemeye rağmen aracı kurumlar, hissenin 344,50 TL seviyesindeki son işlem fiyatına kıyasla yukarı yönlü potansiyele işaret etse de tavsiyelerinde ağırlıklı olarak temkinli kalarak "Tut" ve "Endekse Paralel Getiri" duruşunu korudu.

En yüksek hedef fiyatı 640,50 TL ile Gedik Yatırım verirken, en düşük hedef fiyat beklentisi 450,00 TL ile Halk Yatırım'dan geldi.

Aracı Kurum Hedef Fiyat (TL) Son Fiyat (TL) Getiri Potansiyeli Tavsiye Gedik Yatırım 640,50 344,50 %85,92 Endekse Paralel Getiri İş Yatırım 639,99 344,50 %85,77 Tut Deniz Yatırım 564,00 344,50 %63,71 Tut Ak Yatırım 560,00 344,50 %62,55 Nötr Ahlatcı Yatırım 548,00 344,50 %59,07 Tut Vakıf Yatırım 530,00 344,50 %53,84 Tut OYAK Yatırım 510,00 344,50 %48,04 Endekse Paralel Getiri Halk Yatırım 450,00 344,50 %30,62 Tut

Analistler, tarım sektöründeki talep dinamikleri, finansman maliyetleri ve çiftçi alım gücündeki gelişmelerin Türk Traktör'ün önümüzdeki çeyreklerdeki marj toparlanması üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

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