Küresel piyasalarda yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve hemen ardından perşembe günü gelecek olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisi öncesinde değerli metallerde temkinli ve yatay bir seyir izleniyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın, güne 4.020 dolar bandında yatay başlarken; analistler Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikası patikasına ve enflasyon dinamiklerine dair vereceği mesajların altının orta vadeli seyrinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Küresel faiz beklentileri ve enflasyon baskıları, ons tarafındaki kırılmanın yönünü tayin edecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

27 EKİM SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde ise ons altının küresel seyri ve döviz kurundaki dengelenme çabaları gram altın fiyatlamalarına yansıyor.

Güne 6.428 TL seviyelerinden başlayan gram altın ve Kapalıçarşı odaklı fiziki altın türlerinde saat 07:00 itibarıyla oluşan güncel satış fiyatları şöyle şekilleniyor:

Ons altın: 4.020,61 dolar

Gram altın: 6.428,38 TL

Çeyrek altın: 10.567,00 TL

Yarım altın: 21.127,00 TL

Tam altın: 41.851,52 TL

Cumhuriyet altını: 42.118,00 TL

Gremse altın: 104.949,75 TL

Piyasa uzmanları, hafta ortasında açıklanacak verilerin oluşturabileceği oynaklığa karşı yatırımcıların spot ve vadeli işlemlerde temkinli pozisyon almasının önemine dikkat çekiyor.