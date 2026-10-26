Şirket, halka arz (IPO) süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi başvurusunu sundu. Şirket paylarının Nasdaq Global Select Market bünyesinde "ANT" işlem koduyla kote olması hedefleniyor.

Haziran ayında SEC nezdinde gizli başvuru sürecini tamamlayan yapay zekâ girişimi, son hamlesiyle halka arz sürecini resmi ve şeffaf aşamaya taşıdı. Başvuru izahnamesine göre halka arz operasyonunun konsorsiyum liderliğini küresel yatırım bankaları Goldman Sachs ve Morgan Stanley üstlenecek.

SPACEX REKORUNA GÖZ DİKTİ

Piyasa kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Anthropic, halka arz büyüklüğü bakımından teknoloji dünyasında çıtayı en üst seviyeye taşımayı planlıyor.

Şirketin, sermaye piyasalarında SpaceX’e ait rekor büyüklükteki halka arz hacmini yakalamayı ve hatta bu seviyeyi aşmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kurumsal yatırımcılara yönelik tanıtım ve talep toplama sürecinin (roadshow) 9 Kasım haftası itibarıyla başlatılması bekleniyor.

KAYNAK İLERİ NESİL YAPAY ZEKÂ MODELLERİNE AKTARILACAK

Büyüyen yapay zekâ yarışında OpenAI ve Google gibi devlerle rekabetini sürdüren Anthropic, halka arz yoluyla doğrudan sermaye piyasalarından güçlü bir likidite sağlamayı hedefliyor.

Şirketin elde edeceği devasa kaynağı; yüksek işlem gücü (GPU/çip altyapısı), dev veri merkezleri ve bir sonraki nesil sınır modellerinin (frontier models) geliştirilmesine yönelik sermaye harcamalarında kullanacağı kaydedildi.

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