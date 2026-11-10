Hazine’nin ihraç ettiği 8 yıl (2.877 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli tahvile piyasadan 30 milyar 476 milyon liralık nominal teklif geldi.

Yoğun ilginin görüldüğü ihalede yıllık bileşik faiz yüzde 36,61 seviyesinde gerçekleşti.

• Nominal Satış: 20 milyar 720 milyon TL

• Net Satış: 17 milyar 832,1 milyon TL

• Basit Faiz: %33,76

• Bileşik Faiz: %36,61

KAMUDAN VE PİYASA YAPICILARINDAN GÜÇLÜ KATILIM

İhale öncesi yapılan doğrudan satışlarda kamu ve piyasa yapıcı kuruluşların talepleri de karşılandı:

• Kamu Kuruluşları: Kamudan gelen 8 milyar liralık teklifin tamamı karşılanarak net 8 milyar TL’lik satış yapıldı.

• Piyasa Yapıcıları (PY): Piyasa yapıcı bankalardan gelen 7 milyar 410 milyon liralık teklife karşılık 4 milyar liralık net satış gerçekleştirildi.

İhale öncesi yapılan 12 milyar liralık satış ve ihaledeki 17 milyar 832,1 milyon liralık net işlemle birlikte, Hazine'nin bu ihraç üzerinden kasasına giren toplam net kaynak 29 milyar 832,1 milyon TL oldu.