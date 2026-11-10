ABD Merkez Bankası (FED) ekonomisti Colin Weiss tarafından hazırlanan çalışmada, Türkiye ve Rusya'nın altınlarını ülkelerine getirirken dolar varlıklarını azalttığı, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın ise altın transferlerine rağmen dolar ağırlıklı rezerv yapısını büyük ölçüde koruduğu belirtildi.

Merkez bankalarının altın rezervlerini nerede sakladığına ilişkin tartışmalar sürerken Fed'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Fed ekonomisti Colin Weiss'in analizinde, altın rezervlerinin saklandığı ülkenin değiştirilmesi ile merkez bankalarının döviz rezervlerindeki dolar payı arasındaki ilişki incelendi.

2013 yılından bu yana Almanya, Fransa ve Hollanda'nın gerçekleştirdiği altın transferlerinin ele alındığı çalışmada, altınların ABD dışına taşınmasının tek başına dolardan uzaklaşma anlamına gelmediği vurgulandı.

TÜRKİYE VE RUSYA DOLAR VARLIKLARINI AZALTTI

Fed analizinde Türkiye ve Rusya'nın altın rezervlerine yönelik politikaları dikkat çekti. Rusya'nın 2010'lu yıllarda ABD'nin mali yaptırımlarına ilişkin endişeler nedeniyle altın stoklarını artırdığı, aynı dönemde döviz rezervlerindeki dolar varlıklarını azalttığı ifade edildi.

Türkiye'nin de 2018 yılında ABD ve İngiltere'de sakladığı altın rezervlerini ülkeye geri getirdiği ve döviz rezervlerindeki dolar payını önemli ölçüde düşürdüğü belirtildi.

Bu iki ülkenin politikaları, altın rezervlerinin güvenliğini artırma yaklaşımıyla dolar varlıklarını azaltma eğiliminin birlikte görülebildiği örnekler olarak değerlendirildi.

ALMANYA ALTINLARINI GERİ GETİRDİ, DOLAR AĞIRLIĞINI KORUDU

Avrupa ülkelerinde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Almanya, 2013-2017 döneminde ABD'de sakladığı altın rezervlerinin yaklaşık beşte birini ülkesine taşıdı.

Ancak bu transfer, ülkenin döviz rezervlerindeki dolar ağırlığını değiştirmedi. Analize göre Almanya'nın döviz rezervlerinde doların payı söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 90 seviyesinde kaldı. Bu oran günümüzde de yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

FRANSA ALTINLARININ TAMAMINI GERİ ALDI

Fransa, 2025 ve 2026'nın başlarında ABD'de tuttuğu altın rezervlerinin tamamını ülkesine geri getirdi. Buna karşın ülkenin döviz rezervlerindeki dolar payı yüzde 60 seviyesinde sabit kaldı.

Fed analizinde, küresel döviz rezervleri içerisinde doların payı gerilerken Fransa'nın dolar ağırlıklı rezerv yapısını korumasına dikkat çekildi.

HOLLANDA ALTINLARINI LONDRA'YA TAŞIDI

Hollanda da altın rezervlerinin saklandığı yer konusunda önemli değişikliklere gitti. Ülke, 2014 yılında ABD'de tuttuğu altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını geri aldı. Bu dönemde döviz rezervlerindeki dolar payı yüzde 83 seviyesinde değişmedi.

Hollanda, 2026 yılında ise ABD'de sakladığı altınların beşte ikisini Londra'ya taşıdı. Bu transfer sırasında ülkenin döviz rezervlerindeki dolar payı 10 puan geriledi. Buna rağmen dolar, Hollanda'nın döviz rezervlerinde ağırlığını korudu.

ALTIN REZERVLERİNİN YERİ İLE DOLAR TERCİHİ AYNI ANLAMA GELMİYOR

Fed ekonomisti Colin Weiss'in analizinde, merkez bankalarının altın rezervlerini nerede saklayacağına ilişkin kararlarında yaptırım ve varlıklara el konulması risklerinin etkili olabileceği belirtildi.

Bununla birlikte doların küresel rezerv para olarak tercih edilmesinde ABD ekonomisinin büyüklüğü, finans piyasalarının derinliği ve likiditesinin belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Çalışmada, incelenen Avrupa merkez bankalarının altınlarını ABD dışına taşımalarına rağmen döviz rezervlerinin önemli bölümünü dolar cinsinden varlıklarda tutmaya devam ettiği ifade edildi. Bu ülkeler açısından dolar varlıklarının sağladığı ekonomik avantajların, olası risklerden daha ağır bastığı değerlendirildi.

Analiz, merkez bankalarının altın rezervlerini farklı ülkelerde saklama kararları ile doların küresel rezervlerdeki konumunun birbirinden bağımsız değerlendirilebileceğine işaret etti.

Kaynak: Dünya