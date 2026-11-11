Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iki elektronik para kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti. A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında alınan kararlar, 11 Kasım 2026 tarihli ve 33427 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'DEN İKİ ŞİRKETE FAALİYET İZNİ İPTALİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre TCMB, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ile Ozan Elektronik Para A.Ş. şirketlerinin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izinlerini iptal etti.

A Ödeme'nin 27 Ekim 2022 tarihli ve 11333/20932 sayılı kararla verilen faaliyet izni, 10 Kasım 2026 tarihli ve 12113/21712 sayılı kararla iptal edildi.

Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin ise 6 Eylül 2019 tarihli ve 8538 sayılı kararla verilen faaliyet izni, 10 Kasım 2026 tarihli ve 12111/21710 sayılı kararla iptal edildi.

OZAN ELEKTRONİK PARA'NIN FAALİYET İZNİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

TCMB, Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye 6 Eylül 2019 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti.

10 Kasım 2026 tarihli ve 12111/21710 sayılı kararda, 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası dayanak gösterildi.

Kanunun 16'ncı maddesinin (ç) bendi, kuruluşun faaliyet göstermek için gerekli şartları kaybetmesini düzenliyor.

Aynı maddenin (e) bendi ise TCMB'nin, kuruluşun faaliyetlerine devam etmesinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna varması durumunda faaliyet iznini iptal edebilmesine olanak tanıyor.

Kararda ayrıca atıfta bulunulan 21'inci maddenin sekizinci fıkrası, TCMB'ye tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için tedbir alınmasını isteme, belirli süre tanıma, faaliyetleri geçici olarak durdurma ve gerekli tedbirlerin süresinde alınmaması halinde faaliyet iznini iptal etme yetkisi veriyor.

A ÖDEME'NİN FAALİYET İZNİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

TCMB, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin 27 Ekim 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini de iptal etti.

10 Kasım 2026 tarihli ve 12113/21712 sayılı kararda, 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 19'uncu maddesi dayanak gösterildi.

Söz konusu (ç) bendi, ödeme kuruluşlarının Kanun'un 14'üncü maddesinde belirtilen şartları kaybetmesi halinde faaliyet izinlerinin iptal edilebilmesini düzenliyor.

Bu şartlar arasında ortaklık yapısı, sermaye yeterliliği, yönetim ve teknik donanım ile faaliyetlerin sürekliliği ve müşteri bilgilerinin güvenliğine yönelik yükümlülükler bulunuyor.

Ancak Resmi Gazete'deki kararda, A Ödeme'nin hangi şartı veya şartları kaybettiğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

İKİ KARAR ARASINDAKİ FARK NE?

İki şirketin faaliyet izninin iptalinde ortak dayanak, 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin (ç) bendi oldu.

Bununla birlikte Ozan Elektronik Para hakkında alınan kararda, A Ödeme'den farklı olarak ödemelerin güvenliğini tehdit etme durumunu düzenleyen (e) bendine de atıfta bulunuldu.

Ayrıca Ozan Elektronik Para kararında, TCMB'nin denetim ve tedbir yetkilerini düzenleyen 21'inci maddenin sekizinci fıkrası da yer aldı.