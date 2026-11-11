İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında tutuklama talep edilirken, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 3 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması istendi.

3 İSİM HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik ve Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerin ardından eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı hakkında tutuklama talep edildi.

3 ŞİRKET YÖNETİCİSİNE EV HAPSİ TALEBİ

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması istendi.

Ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle:

Kemal Akkaya: Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmed Nureddin Çevik: Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı

Enver Çevik: Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı