Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle döviz kurundaki hareketlilik yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin mesajları ile yurt içi makroekonomik verilerin döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.

SERBEST PİYASADA GÜNCEL FİYATLAR

• Dolar/TL: Serbest piyasada Amerikan doları 50,21 TL seviyelerinden alınırken, satış fiyatı 50,24 TL bandında işlem görüyor.

• Euro/TL: Güne sınırlı primle başlayan euro, 56,08 – 56,12 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

• İngiliz Sterlini: Sterlin/TL kuru serbest piyasada 67,09 TL seviyelerinde seyrediyor.

• Euro/Dolar Paritesi: Uluslararası piyasalarda parite 1,1160 seviyesinde dengelenmiş durumda.