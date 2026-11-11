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Serbest piyasada döviz kurları yeni işlem gününe yatay ve hafif yukarı yönlü bir seyirle başladı.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamiklerin etkisiyle döviz kurundaki hareketlilik yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin mesajları ile yurt içi makroekonomik verilerin döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Euro ve dolarda son durum 11 Kasım döviz kurları, Görsel 1

SERBEST PİYASADA GÜNCEL FİYATLAR

• Dolar/TL: Serbest piyasada Amerikan doları 50,21 TL seviyelerinden alınırken, satış fiyatı 50,24 TL bandında işlem görüyor.

• Euro/TL: Güne sınırlı primle başlayan euro, 56,08 – 56,12 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

• İngiliz Sterlini: Sterlin/TL kuru serbest piyasada 67,09 TL seviyelerinde seyrediyor.

• Euro/Dolar Paritesi: Uluslararası piyasalarda parite 1,1160 seviyesinde dengelenmiş durumda.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 50,22 50,24 % 0 09:13
Euro 56,05 56,13 % 0.01 09:13
İngiliz Sterlini 67,06 67,06 % 0.04 09:12
Avustralya Doları 34,52 34,55 % 0.12 09:13
İsviçre Frangı 60,77 60,80 % -0.13 09:12
Rus Rublesi 0,61 0,61 % 0.24 09:10
Çin Yuanı 7,52 7,53 % 0.05 09:13
İsveç Kronu 5,08 5,09 % -0.04 09:13
Tüm Döviz Fiyatları

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