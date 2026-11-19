Verilere göre kurumun alım listesinde SEIGEV ilk sırada yer alırken satış tarafında Trabzonspor (TSPOR) öne çıktı. Garanti Yatırım'ın günlük net işlem hacmi 899 milyon 494 bin 239 TL pozitif gerçekleşti.

GARANTİ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Garanti Yatırım'ın alım listesinin ilk sırasında 4 milyon 600 bin net lotla SEIGEV yer aldı. Bu hisseyi 3 milyon 700 bin net lotla SYIELV ve 3 milyon 385 bin 616 net lotla PEKGY takip etti.

EFOR ve FZLGY de kurumun en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler arasında yer aldı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SEIGEV 4.600.000 4,72 0,399 SYIELV 3.700.000 3,80 0,02 PEKGY 3.385.616 3,48 2,115 EFOR 2.955.798 3,04 9,891 FZLGY 2.653.901 2,73 7,421

Kaynak: ForInvest

GARANTİ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise TSPOR ilk sırada yer aldı. Garanti Yatırım, Trabzonspor hisselerinde 11 milyon 420 bin 115 net lot satış gerçekleştirdi.

TSPOR'u 8 milyon 105 bin 370 net lotla ASRBCV ve 7 milyon 535 bin 861 net lotla KTLEV izledi. BTCIM ve ATRAZV de satış listesinin ilk beşinde yer aldı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) TSPOR -11.420.115 10,89 0,756 ASRBCV -8.105.370 7,73 0,095 KTLEV -7.535.861 7,19 7,897 BTCIM -3.672.200 3,50 1,879 ATRAZV -3.578.016 3,41 0,197

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