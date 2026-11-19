Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarken net dönem kârı 159,3 milyon TL'ye ulaştı.

SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 52 ARTTI

Findtables verilerine göre SAMAT'ın 2026 yılı dokuz aylık satış gelirleri 68 milyon 889 bin 564 TL olarak gerçekleşti. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 45 milyon 360 bin 513 TL satış geliri elde etmişti. Böylece satışlarda yıllık bazda yüzde 52 artış kaydedildi.

Brüt kâr ise 7 milyon 863 bin 18 TL'den 17 milyon 28 bin 99 TL'ye yükseldi. Brüt kârdaki artış yüzde 117 oldu.

FAVÖK POZİTİFE DÖNDÜ, NET KÂR 159 MİLYON TL OLDU

Şirketin dokuz aylık FAVÖK'ü 12 milyon 363 bin 465 TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde 405 bin 547 TL negatif FAVÖK kaydedilmişti.

SAMAT'ın net dönem kârı da geçen yılın aynı dönemindeki 22 milyon 555 bin 532 TL'lik zarardan 159 milyon 332 bin 880 TL kâra yükseldi.

Finansal tabloda net parasal pozisyon kazançları 179 milyon 435 bin 185 TL olarak yer aldı.

SAMAT'IN BİLANÇOSUNDA SON DURUM

30 Eylül 2026 itibarıyla şirketin toplam varlıkları 1 milyar 45 milyon 656 bin 295 TL oldu. Haziran 2026 sonunda 1 milyar 69 milyon 624 bin 241 TL olan toplam varlıklarda yüzde 2 düşüş görüldü.

Net borç kalemi ise Haziran sonundaki 1 milyon 766 bin 94 TL'den eksi 4 milyon 666 bin 469 TL'ye geriledi. Özkaynaklar 785 milyon 951 bin 500 TL olarak kaydedildi.

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