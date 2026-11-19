Kurum, günün işlemlerinde en fazla net lot alımını İhlas Holding (İHLAS) hisselerinde gerçekleştirirken satış tarafında Hektaş (HEKTS) ilk sırada yer aldı. BofA'nın günlük net işlem hacmi eksi 470 milyon 907 bin 503 TL oldu.

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

BofA'nın alım listesinin ilk sırasında 20 milyon 765 bin 602 net lotla İHLAS yer aldı. Bu hissedeki işlemlerin maliyeti 0,842 TL olarak kaydedildi.

İHLAS'ı 16 milyon 454 bin 175 net lotla Türkiye Sigorta (TURSG) takip etti. Üçüncü sırada 13 milyon 140 bin 104 net lotla Türkiye İş Bankası (ISCTR) bulunurken, Katılımevim (KTLEV) ve Batıçim (BTCIM) de alım listesinde öne çıktı.

BofA'nın en çok net lot aldığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) İHLAS 20.765.602 15,62 0,842 TURSG 16.454.175 12,38 3,113 ISCTR 13.140.104 9,89 12,787 KTLEV 8.928.790 6,72 7,638 BTCIM 7.598.240 5,72 1,805

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise Hektaş (HEKTS) ilk sırada yer aldı. BofA, HEKTS hisselerinde 16 milyon 505 bin 993 net lot satış gerçekleştirdi. Bu işlemlerin maliyeti 1,606 TL oldu.

ZOREN 5 milyon 969 bin 663 net lotla ikinci sırada bulunurken, INFO 4 milyon 269 bin 258 net lotla üçüncü sırada yer aldı. MARTI ve GENIL de kurumun en fazla satış yaptığı hisseler arasında sıralandı.

BofA'nın en çok net lot sattığı ilk 5 hisse:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) HEKTS -16.505.993 15,16 1,606 ZOREN -5.969.663 5,48 1,461 INFO -4.269.258 3,92 0,852 MARTI -4.130.906 3,79 1,355 GENIL -3.308.691 3,04 4,48

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.