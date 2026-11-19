Aracı kurumların Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) hisselerine yönelik hedef fiyat değerlendirmeleri sürüyor. Phillip Capital, 19 Kasım 2026 tarihli analizinde şirket için 275 TL hedef fiyatını ve “endeks üstü getiri” tavsiyesini korudu. Kurumun değerlendirmesine göre hissede yüzde 133,64 yükseliş potansiyeli bulunuyor.

GLRMK İÇİN 275 TL HEDEF FİYAT

Phillip Capital, Gülermak ile operasyonel gelişmeler, yeni ihaleler ve pay geri alım programına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Kurum, toplantı sonrasında 12 aylık hedef fiyatında değişikliğe gitmediğini ve mevcut gelişmelerin yıllık tahminlerde önemli bir sapmaya neden olmadığını belirtti.

19 Kasım 2026 itibarıyla 117,70 TL seviyesinde bulunan GLRMK hisseleri için açıklanan 275 TL hedef fiyat, yüzde 133,64 prim potansiyeline işaret etti.

500 MİLYON EUROLUK İHALE BEKLENTİSİ

Phillip Capital, Türkiye ve Polonya'daki ihaleler başta olmak üzere, Eylül ayında yayımladığı 2027 ihale takvimi ve iş bakiyesi (backlog) beklentilerini korudu.

Kurum, bu çeyrekte sonuçlanmasını beklediği İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nden (INRAIL) Gülermak'ın 500 milyon euro tutarında iş kazanmasını beklediğini bildirdi.

BRÜT MARJ BEKLENTİSİ YÜZDE 13-14

Operasyonel gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Phillip Capital, brüt kâr marjına yönelik önceki negatif görüşünü nötr seviyeye revize etti.

Geçen yılki operasyonlardan kaynaklanan bazı etkilerin yüksek marj oluşturduğunu ve bu yıl söz konusu marjlarda düşüş görüldüğünü belirten kurum, modellerinde kullandığı yıllık yüzde 13-14 brüt marj varsayımını değiştirmeyi gerektirecek bir gelişme bulunmadığını ifade etti. Bu seviyenin şirketin sürdürülebilir olarak gördüğü kâr marjlarını yansıttığı aktarıldı.

GÜLERMAK'IN NAKİT AKIŞI VE GERİ ALIM PLANI

Raporda şirketin işletme sermayesi ve nakit akışına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Yeni iş alımlarındaki yavaşlama, düşük seyreden avanslar ve mevcut işlerden doğan hakedişlerin zamanlaması nedeniyle Gülermak'ın nakit tükettiği belirtildi.

Bununla birlikte şirketin, mevcut iş bakiyesiyle 2029-2030 yıllarına kadar refinansman ihtiyacı duymadan faaliyetlerini sürdürebileceği bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Phillip Capital'in değerlendirmesinde ayrıca, yakın dönemde sonuçlanması beklenen tahsisli sermaye artırımı sonrasında Gülermak'ın pay geri alım programı başlatmayı planladığı ifade edildi.

PHİLLİP CAPİTAL'İN GLRMK HEDEF FİYATI

Değerlendirme Bilgi Aracı kurum Phillip Capital Hisse GLRMK Hedef fiyat 275,00 TL Son fiyat 117,70 TL Tavsiye Endeks üstü getiri Prim potansiyeli %133,64 Açıklanma tarihi 19 Kasım 2026

GLRMK hisseleri yazım sırasında yüzde 0,86’lık yükselişle 117,90 TL’den işlem gördü. Hisseler haftalık bazda yüzde 15,54 yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.