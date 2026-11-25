25 Kasım Çarşamba günü itibarıyla; Ofis Yem Gıda (OFSYM) 2. taksit, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR) 1. taksit, Global Yatırım Holding (GLYHO) ve Elite Naturel Organik Gıda (ELITE) nakit temettü ödemeleri nedeniyle güne yeni referans fiyatlarıyla başlayacak.

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan bültene göre, ilgili paylarda brüt temettü tutarları ve fiyat adımına yuvarlanmamış teorik açılış fiyatları şu şekilde belirlendi:

• Ofis Yem Gıda (OFSYM.E): 2. taksit ödemesi kapsamında pay başına 0,4208058 TL brüt temettü dağıtılırken, hissenin yeni teorik fiyatı 41,119 TL olarak hesaplandı.

• Elite Naturel Organik Gıda (ELITE.E): Pay başına 0,1 TL brüt temettü ödemesi sebebiyle hissenin teorik fiyatı 16,43 TL seviyesine güncellendi.

• Global Yatırım Holding (GLYHO.E): Pay başına 0,1025641 TL brüt kâr payı dağıtımı sonrasında teorik fiyat 14,697 TL olarak belirlendi.

• SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (SDTTR.E): 1. taksit ödemesi kapsamında pay başına 0,0082909 TL brüt temettü dağıtılırken, hissenin yeni teorik fiyatı 9,692 TL oldu.

Not: Açıklanan teorik fiyatlar Borsa İstanbul tarafından henüz ilgili payların fiyat adımına yuvarlanmamış referans değerleri ifade etmektedir.

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