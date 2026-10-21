Brent petrol varil fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki yukarı yönlü seyir ve vergi düzenlemeleri, pompaya yansımaya devam ediyor.
Günlük ulaşım ve lojistik maliyetlerini yakından takip eden araç sahipleri ile ticari sürücüler, haftanın ortasında güncel akaryakıt fiyatlarını mercek altına aldı.
İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla öne çıkan benzin, motorin (motorin/dizel) ve LPG (otogaz) pompa fiyatları:
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 79,60 TL
Motorin: 96,70 TL
LPG: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 79,40 TL
Motorin: 96,50 TL
LPG: 40,60 TL
Ankara
Benzin: 80,60 TL
Motorin: 97,80 TL
LPG: 41,29 TL
İzmir
Benzin: 80,80 TL
Motorin: 98,00 TL
LPG: 41,20 TL