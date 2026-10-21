Günlük ulaşım ve lojistik maliyetlerini yakından takip eden araç sahipleri ile ticari sürücüler, haftanın ortasında güncel akaryakıt fiyatlarını mercek altına aldı.

İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla öne çıkan benzin, motorin (motorin/dizel) ve LPG (otogaz) pompa fiyatları:

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 79,60 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 79,40 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 80,60 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 80,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL