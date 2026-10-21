Google Haberler

Brent petrol varil fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki yukarı yönlü seyir ve vergi düzenlemeleri, pompaya yansımaya devam ediyor.

Günlük ulaşım ve lojistik maliyetlerini yakından takip eden araç sahipleri ile ticari sürücüler, haftanın ortasında güncel akaryakıt fiyatlarını mercek altına aldı.

İşte 21 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla öne çıkan benzin, motorin (motorin/dizel) ve LPG (otogaz) pompa fiyatları:

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 79,60 TL
Motorin: 96,70 TL
LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 79,40 TL
Motorin: 96,50 TL
LPG: 40,60 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum 21 Ekim benzin, motorin, LPG rakamları, Görsel 1

Ankara
Benzin: 80,60 TL
Motorin: 97,80 TL
LPG: 41,29 TL

Akaryakıt fiyatlarında son durum 21 Ekim benzin, motorin, LPG rakamları, Görsel 2

İzmir
Benzin: 80,80 TL
Motorin: 98,00 TL
LPG: 41,20 TL

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meclis'te fon teklifinin ilk bölümü tamam: Enflasyon güncellemesi yapılacakMeclis'te fon teklifinin ilk bölümü tamam: Enflasyon güncellemesi yapılacak
Zamanaşımına uğrayan varlıklarda yeni dönem: SPK esasları belirlediZamanaşımına uğrayan varlıklarda yeni dönem: SPK esasları belirledi

Google Haberler