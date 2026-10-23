Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki beş önemli raylı sistem hattında yolculuklardan ücret alınmayacak.

23 Ekim tarihli Resmî Gazete'de duyurulan karar kapsamında, 29 Ekim günü gün boyunca ücretsiz kullanılacak hatlar şu şekilde açıklandı:

• Marmaray: İstanbul'da Gebze ile Halkalı arasında hizmet veren banliyö hattı.

• Başkentray: Ankara'da Kayaş-Sincan güzergâhında çalışan raylı sistem.

• İZBAN: İzmir kent içi ulaşımının ana omurgasını oluşturan banliyö hattı.

• Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: İstanbul'un tarihi yarımada bağlantılı raylı hattı.

• Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı: İstanbul Havalimanı ulaşımını sağlayan metro güzergâhı.

BELEDİYE OTOBÜSLERİ VE DİĞER METRO HATLARI KAPSAMDA MI?

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı yalnızca bakanlığa bağlı söz konusu beş raylı sistem hattını kapsıyor. Şehir içi belediye otobüsleri (İETT, EGO vb.), metrobüs ve belediyelere ait diğer metro/tramvay hatları bu kararın doğrudan dışında yer alıyor.

Bununla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kendi meclis kararlarıyla bayram günü için ayrıca ücretsiz veya indirimli ulaşım kararları alabileceği belirtilirken, vatandaşların ilgili belediyelerin duyurularını takip etmesi gerektiği hatırlatıldı.

UYGULAMA TARİHİNE DİKKAT

23 Ekim'de yürürlüğe giren karar, yalnızca Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü geçerli olacak.

Bayram tatilinin başladığı 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonrası için bu karar kapsamında ücretsiz kullanım hakkı bulunmuyor.