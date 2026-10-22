Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamaları hatırlatan Bakan Tekin, sosyal medyadaki kontrolsüz içeriklerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti:

"Sosyal medya, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim kontrol edebileceğimiz bir alan değil. Biz okullarda cep telefonunu yasaklasak ve öğrencileri uyarsak da çocuk eve gittiğinde odasına kapanıp sosyal medyayı kullanmaya devam ediyor. Bu noktada hem içerik üretenlerin hem de platform sahibi şirketlerin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor."

ABD VE AVRUPA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Dünyadaki hukuki emsallere değinen Tekin, çocukların pedagojik gelişimlerine uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasının hem akademik hem de kişisel gelişimlerini ciddi şekilde engellediğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerindeki dava süreçlerini örnek gösteren Bakan Tekin, Türkiye olarak da benzer bir hukuki süreci başlatacaklarını söyledi.

"YA İÇERİĞİ ENGELLE YA DA YAŞA UYGUN HALE GETİR"

Sosyal medya devlerine açık bir çağrıda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şirketlerin filtreleme ve güvenlik protokollerini acilen gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle ekledi:

"Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği biçimde onaylayıp denetleyin."