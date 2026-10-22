Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekti.

Fon tasfiye krizinin etkileri sürerken, faiz kararı sonrası BIST 100 endeksindeki kayıplar derinleşti.

Gün sonuna doğru saat 17:04 itibarıyla endeks yüzde 2,12 kayıpla 11.331,75 puana kadar geriledi. Gün içi işlem hacmi ise 92,77 milyar TL seviyesine ulaştı.

DEV HİSSELERDE YÜKLÜ PARA ÇIKIŞI

Piyasadaki düşüş dalgasına, borsanın lokomotifi konumundaki hisse senetlerindeki belirgin para çıkışları liderlik etti.

En Çok Para Çıkan Hisseler:



• ASELS: -381,57 milyon TL net para çıkışı (Fiyat: 338,00 TL, %-2,24)

• KCHOL: -290,45 milyon TL net para çıkışı (Fiyat: 197,90 TL, %-2,66)

• TUPRS: -289,61 milyon TL net para çıkışı (Fiyat: 355,75 TL, %-0,97)

• BIMAS: -258,05 milyon TL net para çıkışı (Fiyat: 372,75 TL, %-3,31)

• AKBNK: -192,08 milyon TL net para çıkışı (Fiyat: 65,35 TL, %-2,75)

• TRALT: -161,38 milyon TL net para çıkışı (Fiyat: 36,74 TL, %-8,74)

• EKGYO: -89,20 milyon TL net para çıkışı (Fiyat: 17,88 TL, %-3,72)

• ISCTR: -76,15 milyon TL net para çıkışı (Fiyat: 12,62 TL, %-1,94)

SATIŞ BASKISINA RAĞMEN PARA GİRİŞİ YAŞANAN HİSSELER

BIST 100 genelindeki sert satış ortamına rağmen bazı hisse senetlerinde pozitif ayrışma ve para girişi gözlendi:

• YKBNK: +97,03 milyon TL para girişi (Fiyat: 35,78 TL, %-1,76)

• SASA: +52,83 milyon TL para girişi (Fiyat: 1,67 TL, %+0,60)

• GARAN: +43,60 milyon TL para girişi (Fiyat: 130,00 TL, %-1,96)

• SAHOL: +37,22 milyon TL para girişi (Fiyat: 87,50 TL, %-0,74)

• FROTO: +35,92 milyon TL para girişi (Fiyat: 66,90 TL, %+0,07)

• ENERY: +20,27 milyon TL para girişi (Fiyat: 12,11 TL, %-5,32)

• ULKER: +17,01 milyon TL para girişi (Fiyat: 78,15 TL, %+0,64)

Analistler, faiz indiriminin daha önceden fiyatlanmış olması ve fondaki tasfiye süreçlerinin yarattığı likidite ihtiyacının endeksteki geri çekilmeyi tetiklediğini belirtiyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 338.25 13.310.602.603,00 % -2.17 18:10 AKBNK 64.6 12.317.039.303,60 % -3.87 18:10 YKBNK 35.32 9.909.891.013,88 % -3.02 18:10 THYAO 259 7.370.730.767,50 % -2.26 18:10 ISCTR 12.42 5.320.900.835,88 % -3.5 18:10 Tüm Hisseler

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