Fon soruşturmasıyla gündeme gelen ODINE hisseleri, bugün yüzde 9,96 yükselişle tavan oldu. 3.510 TL’den 66,50 TL’ye gerileyen hisselerde alım ve satım yapan aracı kurumlar belli oldu.
Fon krizinde gündem olan hisselerden biri olan Odine Solutions Teknoloji (ODINE) kayıplarını toplamaya başladı.
Mart 2024’te yaklaşık 30 TL’den halka arz edilen şirketin hisseleri, Ağustos 2026’da 3.510 TL seviyesine kadar yükseldikten sonra sert düşüş yaşadı.
16 Ekim’de 66,50 TL’ye kadar gerileyen ODINE payları yeniden yükselişe geçti. Bugün yüzde 9,96 artışla 106,50 TL’den tavan oldu. TSİ 15.15 itibarıyla hisselerde en çok alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.
ODINE HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN YÜKSELİŞ
Mart 2024’te yaklaşık 30 TL’den halka arz edilen ODINE hisseleri, 13 Ağustos 2026’da 3.510 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu fiyat, halka arz seviyesinin yaklaşık 117 katına karşılık geldi.
Ancak sonrasında hisselerde sert bir düşüş yaşandı. ODINE payları, 16 Ekim’de 66,50 TL seviyesine kadar geriledi.
16 Ekim’den itibaren yeniden yükselişe geçen hisseler, 22 Ekim Perşembe günü yüzde 9,96 değer kazanarak 106,50 TL’ye ulaştı ve tavan oldu.
Kaynak: Investing
ODINE hisseleri haftalık bazda yüzde 51,93 yükselirken aylık bazda kayıp yüzde 95,31 oldu.
ODINE HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
TSİ 15.15 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımına göre, ODINE hisselerinde net alım tarafında OYAK Yatırım ilk sırada yer aldı. OYAK’ı GEDİK ve İş Yatırım takip etti.
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|OYAK
|119.666
|17,11
|105,459
|GEDİK
|107.635
|15,39
|103,584
|İş Yatırım
|89.476
|12,80
|98,442
|Kuveyt Türk
|82.975
|11,87
|102,665
|Vakıf
|48.602
|6,95
|98,388
Kaynak: ForInvest
ODINE HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
Satış tarafında Bank of America ilk sırada yer aldı. Kurumun net satışı 508 bin 613 lot olarak kaydedildi. Bank of America’yı Yapı Kredi, Şeker Yatırım, Halk Yatırım ve Ziraat Yatırım izledi.
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|Bank of America
|-508.613
|72,74
|101,842
|Yapı Kredi
|-113.564
|16,24
|101,901
|Şeker Yatırım
|-29.542
|4,22
|97,102
|Halk Yatırım
|-17.967
|2,57
|97,585
|Ziraat Yatırım
|-14.045
|2,01
|127,107
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