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Fon soruşturmasıyla gündeme gelen ODINE hisseleri, bugün yüzde 9,96 yükselişle tavan oldu. 3.510 TL’den 66,50 TL’ye gerileyen hisselerde alım ve satım yapan aracı kurumlar belli oldu.

Fon krizinde gündem olan hisselerden biri olan Odine Solutions Teknoloji (ODINE) kayıplarını toplamaya başladı.

Mart 2024’te yaklaşık 30 TL’den halka arz edilen şirketin hisseleri, Ağustos 2026’da 3.510 TL seviyesine kadar yükseldikten sonra sert düşüş yaşadı.

16 Ekim’de 66,50 TL’ye kadar gerileyen ODINE payları yeniden yükselişe geçti. Bugün yüzde 9,96 artışla 106,50 TL’den tavan oldu. TSİ 15.15 itibarıyla hisselerde en çok alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.

ODINE HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN YÜKSELİŞ

Mart 2024’te yaklaşık 30 TL’den halka arz edilen ODINE hisseleri, 13 Ağustos 2026’da 3.510 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu fiyat, halka arz seviyesinin yaklaşık 117 katına karşılık geldi.

Ancak sonrasında hisselerde sert bir düşüş yaşandı. ODINE payları, 16 Ekim’de 66,50 TL seviyesine kadar geriledi.

16 Ekim’den itibaren yeniden yükselişe geçen hisseler, 22 Ekim Perşembe günü yüzde 9,96 değer kazanarak 106,50 TL’ye ulaştı ve tavan oldu.

3.500 TL’den 66 TL’ye gerilemişti: Fon krizi gündemindeki hisse tavan oldu, Görsel 1

Kaynak: Investing

ODINE hisseleri haftalık bazda yüzde 51,93 yükselirken aylık bazda kayıp yüzde 95,31 oldu.

ODINE HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

TSİ 15.15 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımına göre, ODINE hisselerinde net alım tarafında OYAK Yatırım ilk sırada yer aldı. OYAK’ı GEDİK ve İş Yatırım takip etti.

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet
OYAK 119.666 17,11 105,459
GEDİK 107.635 15,39 103,584
İş Yatırım 89.476 12,80 98,442
Kuveyt Türk 82.975 11,87 102,665
Vakıf 48.602 6,95 98,388

3.500 TL’den 66 TL’ye gerilemişti: Fon krizi gündemindeki hisse tavan oldu, Görsel 2

Kaynak: ForInvest

ODINE HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında Bank of America ilk sırada yer aldı. Kurumun net satışı 508 bin 613 lot olarak kaydedildi. Bank of America’yı Yapı Kredi, Şeker Yatırım, Halk Yatırım ve Ziraat Yatırım izledi.

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet
Bank of America -508.613 72,74 101,842
Yapı Kredi -113.564 16,24 101,901
Şeker Yatırım -29.542 4,22 97,102
Halk Yatırım -17.967 2,57 97,585
Ziraat Yatırım -14.045 2,01 127,107

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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