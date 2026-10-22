Fon krizinde gündem olan hisselerden biri olan Odine Solutions Teknoloji (ODINE) kayıplarını toplamaya başladı.

Mart 2024’te yaklaşık 30 TL’den halka arz edilen şirketin hisseleri, Ağustos 2026’da 3.510 TL seviyesine kadar yükseldikten sonra sert düşüş yaşadı.

16 Ekim’de 66,50 TL’ye kadar gerileyen ODINE payları yeniden yükselişe geçti. Bugün yüzde 9,96 artışla 106,50 TL’den tavan oldu. TSİ 15.15 itibarıyla hisselerde en çok alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.

ODINE HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN YÜKSELİŞ

Mart 2024’te yaklaşık 30 TL’den halka arz edilen ODINE hisseleri, 13 Ağustos 2026’da 3.510 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu fiyat, halka arz seviyesinin yaklaşık 117 katına karşılık geldi.

Ancak sonrasında hisselerde sert bir düşüş yaşandı. ODINE payları, 16 Ekim’de 66,50 TL seviyesine kadar geriledi.

16 Ekim’den itibaren yeniden yükselişe geçen hisseler, 22 Ekim Perşembe günü yüzde 9,96 değer kazanarak 106,50 TL’ye ulaştı ve tavan oldu.

Kaynak: Investing

ODINE hisseleri haftalık bazda yüzde 51,93 yükselirken aylık bazda kayıp yüzde 95,31 oldu.

ODINE HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

TSİ 15.15 itibarıyla paylaşılan aracı kurum dağılımına göre, ODINE hisselerinde net alım tarafında OYAK Yatırım ilk sırada yer aldı. OYAK’ı GEDİK ve İş Yatırım takip etti.

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet OYAK 119.666 17,11 105,459 GEDİK 107.635 15,39 103,584 İş Yatırım 89.476 12,80 98,442 Kuveyt Türk 82.975 11,87 102,665 Vakıf 48.602 6,95 98,388

Kaynak: ForInvest

ODINE HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında Bank of America ilk sırada yer aldı. Kurumun net satışı 508 bin 613 lot olarak kaydedildi. Bank of America’yı Yapı Kredi, Şeker Yatırım, Halk Yatırım ve Ziraat Yatırım izledi.

Aracı kurum Net lot Pay (%) Maliyet Bank of America -508.613 72,74 101,842 Yapı Kredi -113.564 16,24 101,901 Şeker Yatırım -29.542 4,22 97,102 Halk Yatırım -17.967 2,57 97,585 Ziraat Yatırım -14.045 2,01 127,107

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