12 aracı kurum, TAVHL hisseleri için hedef fiyat açıklamasında bulundu. Kurumların paylaştığı tahminlerde en yüksek hedef fiyat 507 TL ile Ak Yatırım’dan gelirken, en düşük hedef fiyat 403,90 TL ile İş Yatırım tarafından belirlendi.

TAVHL İÇİN ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYATLARI

Gedik Yatırım, TAV Havalimanları hisseleri için hedef fiyatını 464 TL olarak açıklarken tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak belirledi. İş Yatırım 403,90 TL hedef fiyat ve “al” tavsiyesini sürdürdü.

Deniz Yatırım, hedef fiyatını 423,70 TL seviyesinde tutarken “al” tavsiyesini korudu. Garanti BBVA Yatırım 448 TL hedef fiyat ve “endeks üstü getiri” tavsiyesi verdi.

Şeker Yatırım, TAVHL için 440 TL hedef fiyat açıklayarak “al” tavsiyesini sürdürdü. Yapı Kredi Yatırım ise hedef fiyatını 477 TL olarak belirledi ve “al” tavsiyesini korudu.

Ak Yatırım, 507 TL hedef fiyatla kurumlar arasındaki en yüksek tahmini paylaşırken “endeks üstü getiri” tavsiyesini sürdürdü. Tacirler Yatırım 430 TL, Ahlatcı Yatırım 488,56 TL hedef fiyat açıkladı ve her iki kurum da “al” tavsiyesinde bulundu.

İnfo Yatırım, TAVHL için hedef fiyatını 423,70 TL olarak belirlerken OYAK Yatırım 460 TL hedef fiyat ve “endeks üstü getiri” tavsiyesi açıkladı. Vakıf Yatırım ise 427 TL hedef fiyatla “al” tavsiyesini sürdürdü.

TAVHL HEDEF FİYAT TABLOSU

22 Ekim 2026 tarihinde açıklanan hedef fiyatlar, 276 TL son fiyat baz alınarak aşağıdaki gibi sıralandı:

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Ak Yatırım 507,00 TL Endeks üstü getiri %83,69 Ahlatcı Yatırım 488,56 TL Al %77,01 Yapı Kredi Yatırım 477,00 TL Al %72,82 Gedik Yatırım 464,00 TL Endeks üstü getiri %68,11 OYAK Yatırım 460,00 TL Endeks üstü getiri %66,66 Garanti BBVA Yatırım 448,00 TL Endeks üstü getiri %62,31 Şeker Yatırım 440,00 TL Al %59,42 Tacirler Yatırım 430,00 TL Al %55,79 Vakıf Yatırım 427,00 TL Al %54,71 Deniz Yatırım 423,70 TL Al %53,51 İnfo Yatırım 423,70 TL Belirtilmedi %53,51 İş Yatırım 403,90 TL Al %46,34

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