ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azaldı.

Piyasaların 200 bin seviyesinde gerçekleşmesini beklediği başvuru sayısı, bu düşüşle birlikte temmuz ayının ortasından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Öte yandan bir önceki haftanın başvuru verisi 199 binden 200 bine revize edildi.

ORTALAMALAR GERİLEDİ, DEVAM EDEN BAŞVURULAR YÜKSELDİ

İstihdam piyasasındaki dalgalanmaları yumuşatarak daha net bir eğilim sunan 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, 1.000 kişilik azalışla 197 bin 750’ye çekildi.

Buna karşın, halihazırda işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısında artış gözlendi. 10 Ekim haftası itibarıyla devam eden işsizlik maaşı başvuruları 25 bin kişilik artış kaydederek 1 milyon 728 bin seviyesine ulaştı.