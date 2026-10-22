Meta, kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg’in Kaliforniya’da gündeme gelen milyarder servet vergisinden etkilenmesi ihtimaline karşı yeni bir düzenleme hazırladı. Bloomberg’in haberine göre plan kapsamında Zuckerberg’e, şirket üzerindeki oy kontrolünü koruyarak olası vergi yükümlülüklerini karşılamasına yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmayan hisseler verilecek.

Düzenleme, Kaliforniya’da milyarderlerin servetine uygulanması önerilen tek seferlik yüzde 5’lik verginin oylanması öncesinde gündeme geldi. Planın, Zuckerberg’in Meta’daki yönetim gücünü korumasını ve şirket merkezinin bulunduğu bölgede kalmasını sağlaması hedefleniyor.

ZUCKERBERG’E OY HAKKI OLMAYAN HİSSELER VERİLECEK

Meta’nın hazırladığı plan kapsamında Zuckerberg’e oy hakkı bulunmayan Class C hisseleri verilmesi öngörülüyor. Böylece Zuckerberg’in olası vergi yükümlülüklerini karşılamak için hisse satması gerektiğinde şirket üzerindeki oy kontrolünün zayıflamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Zuckerberg, mevcut hisselerinin bir bölümünü satmak zorunda kalmasının Meta’daki oy hakkını yüzde 53’ün altına düşürebileceğini ifade etti. Yeni düzenleme ise finansal esneklik sağlarken şirket yönetimindeki kontrolünü korumasını hedefliyor.

Plan kapsamında Zuckerberg’in alacağı Class C hisselerinin yüzde 20’sini hemen satmasına izin verilecek. Bu miktarın, toplam ekonomik payının yüzde 10’una karşılık geldiği belirtiliyor.

Kalan yüzde 80’lik bölüm ise başlangıçta kısıtlamalara tabi olacak. Zuckerberg’in şirket yönetiminde kalmayı sürdürmesi halinde kısıtlamaların sekiz yıl içinde kademeli olarak kaldırılması planlanıyor.

KALİFORNİYA’DA YÜZDE 5’LİK SERVET VERGİSİ ÖNERİSİ

Meta’nın düzenlemesinin arkasında, Kaliforniya’da milyarderlerin servetine yönelik hazırlanan vergi önerisi bulunuyor.

Öneriye göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla net serveti 1 milyar doları aşan kişiler tek seferlik yüzde 5’lik servet vergisinin kapsamına girecek. Düzenlemenin kasım ayında oylanması planlanıyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise öneriye karşı çıkıyor. Verginin kabul edilmesi durumunda milyarderlerin vergi yükümlülüklerini karşılamak için sahip oldukları varlıkların bir bölümünü elden çıkarmak zorunda kalabileceği değerlendiriliyor.

Servetinin 247 milyar dolar olduğu hesaplanan Zuckerberg açısından olası vergi yükümlülüğü, Meta hisselerinin satışı ve şirket üzerindeki kontrolün korunması konularını öne çıkarıyor.

META, ZUCKERBERG’İN KALİFORNİYA’DA KALMASINI İSTİYOR

Meta’nın özel komitesi, Zuckerberg’in şirket merkezinden çalışmaya devam etmesini kritik görüyor. Özellikle yapay zekâ alanındaki çalışmaların şirketin stratejik öncelikleri arasında yer alması, bu yaklaşımda etkili oluyor.

Zuckerberg’in, tam zamanlı yönetici olarak görevini sürdürdüğü sürece önümüzdeki sekiz yıl boyunca Kaliforniya’da veya Meta’nın merkezinin bulunduğu yerde kalmayı taahhüt ettiği belirtiliyor.

Meta Superintelligence Labs ile yürütülen çalışmalar da şirket yönetimi açısından önem taşıyor. Meta, yapay zekâ yatırımlarını hızlandırmaya çalışırken kurucu ortağının şirket merkezine yakın konumda bulunmasını stratejik bir unsur olarak değerlendiriyor.

Meta Finans Direktörü Susan Li, oy hakkı bulunmayan yeni hisselerin temel amacının yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek ve Zuckerberg’in oy gücünü azaltmadan şirkete esneklik kazandırmak olduğunu belirtti.

Bu yapı, Zuckerberg’in mevcut oy haklarını doğrudan değiştirmeden şirketin finansman olanaklarını genişletmeyi hedefliyor.

ZUCKERBERG’İN GAYRİMENKULLERİ DE GÜNDEMDE

Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Zuckerberg’in farklı bölgelerde gayrimenkulleri bulunuyor. Zuckerberg’in bu yıl Miami’de 170 milyon dolara bir malikâne satın aldığı belirtiliyor. Ayrıca Palo Alto, Lake Tahoe çevresi, Washington ve Hawaii’deki Kauai Adası’nda mülkleri bulunuyor.

Öte yandan Google’ın kurucu ortaklarından Sergey Brin’in öncülüğündeki bir milyarder grubunun, Kaliforniya’daki servet vergisi önerisinin reddedilmesi için yaklaşık 300 milyon dolar harcadığı aktarılıyor. Brin’in kampanya bağış kayıtlarında Nevada adresini göstermesi de dikkat çekiyor.

Kaliforniya’daki vergi tartışması, milyarderlerin kişisel servetlerinin yanı sıra büyük teknoloji şirketlerinin yönetim yapıları, yatırım planları ve yöneticilerinin ikamet tercihleri üzerinde de etkili olabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.