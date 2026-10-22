Piyasa uzmanları ve ekonomi çevreleri, 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisinin asgari ücretli bir çalışanın kazancıyla yarışır hale gelmesinin piyasadaki nakit akışını kilitlediğine dikkat çekiyor.

Paranın reel ekonomiye, teknolojiye, üretime ve ihracat odaklı katma değerli projelere gitmek yerine banka hesaplarında park etmesi, büyüme ve piyasa likiditesi üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor.

Ekonominin sürdürülebilir refaha kavuşması için bankacılık sistemine bağımlı borçlanma modeli yerine üretim odaklı yatırım iklimine dönülmesi gerektiği vurgulanıyor.

BDDK RAPORUNDAN ÖNE ÇIKAN KRİTİK VERİLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık bülten, kredi hacminden takipteki alacaklara kadar sektörün mevcut haritasını ortaya koydu:

• Kredi Hacmi Yükselişte: Toplam kredi hacmi bir haftada 41,7 milyar TL artarak 28 trilyon 678 milyar 504 milyon TL oldu.

• Tüketici Kredileri Geriledi: Tüketici kredileri tutarı 23,5 milyar TL azalışla 3 trilyon 489 milyar TL seviyesine çekildi. Bunun 2,6 trilyon TL'sini ihtiyaç, 846,9 milyar TL'sini konut ve 41,7 milyar TL'sini taşıt kredileri oluşturdu.

• Kredi Kartı Borçları Düşüşte: Bireysel kredi kartı alacakları 81,5 milyar TL azalarak 3 trilyon 390 milyar TL seviyesine indi. Kart borçlarının 1,3 trilyon TL'sini taksitli, 2 trilyon TL'den fazlasını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

• Taksitli Ticari Krediler Arttı: Taksitli ticari krediler 32,5 milyar TL artışla 4 trilyon 361 milyar TL'ye ulaştı.

• Takipteki Alacaklar Yükseliyor: Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 16,8 milyar TL artarak 945 milyar 610 milyon TL'ye çıktı. Söz konusu alacakların 694,4 milyar TL'si için özel karşılık ayrıldı.

• Öz Kaynaklar Güçlendi: Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7,9 milyar TL artışla 6 trilyon 150 milyar TL seviyesine ulaştı.