Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin yatırımcılarına sunduğu temettü ödemeleri devam ediyor.

Şirket tarafından açıklanan kâr payı ödemesine ilişkin detaylar şu şekilde:

• Şirket Adı ve Hisse Kodu: Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD)

• Hak Kullanım Tarihi: 23 Ekim Cuma

• Hisse Başına Brüt Temettü: 2,5711011 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 2,1854359 TL

Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD) hissesine sahip olan yatırımcıların hesaplarına net temettü bakiyelerinin, takas süresi (T+2) kuralı gereğince iki iş günü sonrasında yansıması bekleniyor.

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