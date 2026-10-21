TAV Havalimanları'nın 2026 Ocak-Eylül dönemindeki satışları 77,77 milyar TL oldu. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 60,87 milyar TL satış geliri elde etmişti.

TAVHL'NİN NET KÂRI 9,6 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Şirketin brüt kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 24,30 milyar TL'den yüzde 22 artışla 29,73 milyar TL'ye yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 29 artarak 26,82 milyar TL'ye çıktı.

TAV Havalimanları'nın net dönem kârı 2025'in ilk dokuz ayında 4,02 milyar TL seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde 9,61 milyar TL olarak gerçekleşti. Net parasal pozisyon kazançları da 31,27 milyon TL'den 132,19 milyon TL'ye yükseldi.

TOPLAM VARLIKLAR 299,6 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Şirketin 2026 Eylül sonu itibarıyla toplam varlıkları, 2026 Haziran sonundaki 265,83 milyar TL'den yüzde 13 artışla 299,63 milyar TL'ye ulaştı.

Dönen varlıklar yüzde 53 artarak 72,63 milyar TL'ye, duran varlıklar ise yüzde 4 artışla 227 milyar TL'ye yükseldi. Özkaynaklar aynı dönemde yüzde 17 artarak 96,21 milyar TL oldu.

TAV Havalimanları'nın net borcu ise Haziran sonundaki 90,37 milyar TL'den yüzde 5 düşüşle 85,83 milyar TL'ye geriledi.

TAVHL hisseleri günü yüzde 0,26’lık yükselişle 287 TL’den kapattı. Hisseler haftalık bazda yüzde 6,99, aylık bazda yüzde 4,57 yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.