Şirket tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, 2025 yılı kârının kullanımına ve kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, şirket esas sözleşmesinin “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 20’nci maddesi, ilgili mevzuat ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan teklif kapsamında, 2025 hesap dönemine ait kârın dağıtılmaması planlanıyor.

Yönetim kurulunun kâr dağıtılmamasına ilişkin teklifi, genel kurulun onayına sunulacak. Kâr dağıtımına ilişkin nihai karar genel kurul değerlendirmesinin ardından netleşecek.

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