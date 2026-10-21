Bank of America (BofA), 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği işlemlerde HDFGS, MRGYO ve ZOREN hisselerinde net alıcı tarafta yer alırken SASA, ENERY ve BORLS hisselerinde net satış yaptı. Gün sonu verilerine göre kurumun toplam net işlem hacmi 370,13 milyon lot olarak kaydedildi.

BOFA’NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America’nın gün sonu işlemlerinde en fazla net alım yaptığı hisse 9,72 milyon lotla HDFGS oldu. HDFGS’yi 7,56 milyon lotla MRGYO ve 6,26 milyon lotla ZOREN izledi.

Kurumun net alım listesinde MARTI 5,35 milyon lotla dördüncü, BTCIM ise 4,45 milyon lotla beşinci sırada yer aldı.

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet HDFGS 9.726.880 8,72 1,112 MRGYO 7.566.872 6,78 1,139 ZOREN 6.269.271 5,62 1,534 MARTI 5.353.025 4,80 1,342 BTCIM 4.459.558 4,00 1,601

Kaynak: ForInvest

BOFA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Oran (%) Maliyet SASA -36.547.826 18,43 1,675 ENERY -9.906.412 5,00 13,284 BORLS -7.754.281 3,91 2,78 IHLAS -7.075.245 3,57 0,787 ICUGS -7.048.386 3,55 1,107

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