SPK Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, başvurunun Kurul tarafından uygun görülmesi halinde şirketin sona ermek veya faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracağı ve aracı kurum olma niteliğini kaybedeceği belirtildi.

MÜŞTERİLERE ÜÇ AYLIK SÜRE VERİLDİ

SPK açıklamasında, şirketten yatırım hizmetleri, faaliyetleri ve yan hizmetlerle ilgili herhangi bir hak veya alacağı bulunduğunu ileri süren müşterilere yönelik bilgilendirmeye de yer verildi.

Buna göre, dava açılmış olması halinde davanın açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarın, icra takibi yapılması durumunda takibe ilişkin belgelerin ya da aracı kurum nezdindeki hesapla mutabık olunmayan tutara ilişkin beyanın, ilan tarihinden itibaren üç ay içinde hem şirkete hem de SPK'ya gönderilmesi gerekiyor.

Başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde J.P. Morgan Menkul Değerler'in sermaye piyasası faaliyetlerini durdurması ve aracı kurum statüsünü kaybetmesi öngörülüyor.