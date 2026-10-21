Bankanın 19 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ait dokuz aylık finansal tabloların açıklanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre finansal tablolarla birlikte bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporları da aynı tarihte kamuya duyurulacak.

Garanti BBVA’nın dokuz aylık finansal sonuçları, 28 Ekim 2026 tarihinde yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının takibinde olacak.

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