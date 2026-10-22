Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklama süreci başladı. Bugün üç şirketin 1 Ocak–30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşması bekleniyor.

BUGÜN BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Aksigorta A.Ş. (AKGRT)

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON)

Afyon Çimento, 16 Ekim tarihli KAP açıklamasında finansal raporlarını 22 Ekim'de seans sonrasında yayımlamayı planladığını bildirdi.

EBEBEK SON BİLANÇOSUNDA ZARARDAN KÂRA GEÇMİŞTİ

Ebebek, 2026 yılının ilk altı ayında 380 milyon TL net kâr açıkladı. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 121 milyon TL net zarar kaydetmişti.

Şirketin altı aylık hasılatı ise yıllık bazda yüzde 19,7 artarak yaklaşık 18,3 milyar TL'ye ulaştı.

AKSİGORTA'NIN NET KÂRI GERİLEMİŞTİ

Aksigorta, 2026 yılının ilk yarısında 1,02 milyar TL net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 1,21 milyar TL kâr açıklayan şirketin net kârında yaklaşık yüzde 16 düşüş yaşandı.

Buna karşılık şirketin brüt prim üretimi yüzde 44 artarak 22,1 milyar TL seviyesine yükseldi.

AFYON ÇİMENTO'NUN ZARARI BÜYÜMÜŞTÜ

Afyon Çimento, 2026 yılının ilk altı ayında yaklaşık 211,7 milyon TL net zarar açıkladı. Şirketin 2025 yılının aynı dönemindeki net zararı 8,3 milyon TL düzeyindeydi.

Şirketin satış gelirleri ise yıllık bazda yüzde 17,5 artarak 2,28 milyar TL'ye ulaştı.

Afyon Çimento'nun üçüncü çeyrek sonuçları, yılın ilk yarısında kaydedilen zararın dokuz aylık dönemde nasıl değiştiğini gösterecek.

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