Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların satışları üst üste üçüncü haftaya taşındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yabancılar 16 Ekim haftasında 88,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken tahvil piyasasında da 60 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Son iki haftadaki hisse satışları 337 milyon dolara ulaştı.

YABANCILARDAN İKİ HAFTADA 337 MİLYON DOLARLIK HİSSE SATIŞI

TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 16 Ekim haftasında 88,8 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

Bir önceki hafta olan 9 Ekim'de ise yabancı yatırımcıların net hisse senedi satışları 248,2 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Böylece son iki haftada yabancıların hisse senedi piyasasındaki toplam net satışı 337 milyon dolara ulaştı.

Son haftadaki satış tutarı bir önceki haftaya göre azalsa da yabancı yatırımcıların hisse senetlerindeki net satış eğilimi üçüncü haftada da devam etti.

TAHVİL PİYASASINDA DA YÖN DEĞİŞTİ

Yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki işlemlerinde de yön değişikliği yaşandı.

9 Ekim haftasında 446 milyon dolarlık net tahvil alımı gerçekleştiren yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 16 Ekim haftasında 60 milyon dolarlık net satış yaptı.

Böylece tahvil piyasasında bir önceki hafta kaydedilen net alımların ardından yeniden satış görüldü.