Çok sayıda ülkede kamu hizmetlerine erişim tedbir amacıyla geçici olarak durdurulurken, Türkiye'de de kamu kurumları için süreç yakından takibe alındı.

Siber dünyada "PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik açığı, saldırganlara kimlik doğrulaması yapmadan sistemlere sızma ve uzaktan zararlı kod çalıştırma imkânı tanıyor.

Tehdidin tespit edilmesinin ardından harekete geçen Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye genelinde kapsamlı bir güvenlik taraması başlattı.

Kritik altyapı sağlayıcılarına ve kamu kurumlarına acil kodlu uyarılar iletilirken, sistem yöneticilerine yazılım güncellemelerini derhal tamamlama talimatı verildi.

"E-DEVLET HİZMETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

Siber Güvenlik Başkanlığı, yurt dışındaki erişim kısıtlamalarının ardından vatandaşların merakla beklediği açıklamayı yaptı.

e-Devlet Kapısı başta olmak üzere tüm kamu dijital hizmetlerinin aktif ve kesintisiz şekilde işleyişini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, kamu sistemlerinin 7/24 esasına göre anlık olarak izlendiği, düzenli güvenlik testleri ve sızma kontrolleri ile olası risklerin proaktif bir şekilde bertaraf edildiği vurgulandı.