Borsa İstanbul'da 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço döneminde sona yaklaşıldı. Konsolide finansal tabloların açıklanması için belirlenen son tarih olan 9 Kasım Pazartesi günü, aralarında Koç Holding, BİM, Pegasus ve Turkcell'in de bulunduğu 15 şirketin finansal sonuçlarını yayımlaması bekleniyor. Şirketlerin açıklayacağı 9 aylık finansal tablolar, yılın ilk üç çeyreğine ilişkin mali performanslarını ortaya koyacak.

YARIN 15 ŞİRKETİN BİLANÇOSU BEKLENİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri kapsamında, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide finansal raporların açıklanması için genel son tarih 9 Kasım olarak belirlendi.

Bilanço takviminde enerji, perakende, havacılık, otomotiv, telekomünikasyon ve holding sektörlerinden şirketler yer alıyor.

9 Kasım Pazartesi günü bilanço açıklaması beklenen 15 şirket şöyle:

Şirket Hisse Kodu Beklenen Tarih Alarko Holding ALARK 9 Kasım Aksa Enerji AKSEN 9 Kasım Besler Gıda BESLR 9 Kasım ATP Yazılım ATATP 9 Kasım Doğuş Otomotiv DOAS 9 Kasım Hareket Proje Taşımacılığı HRKET 9 Kasım BİM BIMAS 9 Kasım Kafein Yazılım KFEIN 9 Kasım GSD Holding GSDHO 9 Kasım Pegasus PGSUS 9 Kasım Turkcell TCELL 9 Kasım Kervan Gıda KRVGD 9 Kasım Gür-Sel Turizm GRSEL 9 Kasım Sun Tekstil SUNTK 9 Kasım Koç Holding KCHOL 9 Kasım

KOÇ HOLDİNG, BİM, PEGASUS VE TURKCELL'İN SONUÇLARI BEKLENİYOR

Pazartesi günü açıklanması beklenen finansal sonuçlar arasında Borsa İstanbul'un farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketleri de bulunuyor.

Koç Holding'in (KCHOL) açıklayacağı finansal tablolarda grubun konsolide net kârı, faaliyet gelirleri ve iştiraklerinin finansal sonuçları öne çıkacak.

BİM (BIMAS) bilançosunda satış gelirleri, mağaza büyümesi ve kârlılık göstergeleri; Pegasus (PGSUS) bilançosunda ise yolcu gelirleri, operasyonel giderler ve net kâr verileri yer alacak.

Turkcell'in (TCELL) finansal sonuçlarında gelir büyümesi, faaliyet kârlılığı ve yatırım harcamaları önemli kalemler arasında bulunuyor.

BİLANÇO AÇIKLAMALARINDA SON TARİH 9 KASIM

2026 yılı üçüncü çeyrek finansal raporlama döneminde konsolide olmayan şirketler için genel son açıklama tarihi 30 Ekim, konsolide finansal tablo hazırlayan şirketler için ise 9 Kasım olarak belirlendi.

Bu kapsamda, henüz finansal sonuçlarını yayımlamayan ve ek süre almayan şirketlerin de yasal süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapması gerekiyor.

Dolayısıyla 9 Kasım'da bilanço yayımlaması gereken şirket sayısı, açıklanan takvimde yer alan 15 şirketle sınırlı olmayabilir.

Şirketlerin finansal sonuçlarını açıklama saatleri değişiklik gösterebilir. Güncel bilançolar KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.