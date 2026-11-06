Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), 2026 yılının ilk dokuz ayına ait konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yıllık bazda net kârda gerileme görülmesine karşın, üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini yüzde 16 aşan performansın ardından aracı kurumlar hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.

BEKLENTİLERİ AŞAN ÇEYREKLİK PERFORMANS

Migros, 2026'nın ilk 9 aylık döneminde 4 milyar 593 milyon 208 bin TL konsolide net kâr açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 6 milyar 965 milyon 826 bin TL'lik kâra kıyasla yıllık kârlılıkta yüzde 34,1'lik bir düşüş gerçekleşti.

Buna karşın şirketin 2026 yılı üçüncü çeyrek net kârı 3,53 milyar TL olarak gerçekleşerek operasyonel gücünü ortaya koydu. Matriks Haber anketinde yer alan 3,04 milyar TL'lik medyan beklentiyi yaklaşık yüzde 16,1 oranında aşan çeyreklik kâr, piyasaya pozitif bir sürpriz yaptı. Perakende devi ayrıca 2026 yılı reel satış büyüme beklentisini yüzde 5-7 aralığından yüzde 4-5 bandına revize etti.

ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYAT VE TAVSİYE TABLOSU

Açıklanan bilanço verilerinin ardından 8 aracı kurum Migros için hedef fiyat projeksiyonlarını yayımladı. Hedef fiyatlar 901 TL ile 1004 TL aralığında şekillenirken, en yüksek beklenti Gedik Yatırım'dan, en düşük beklenti ise Ak Yatırım'dan geldi.

İncelenen raporlarda kurumların tamamı hisse için pozitif duruşunu koruyarak "AL" ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyelerini sürdürdü:

Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Tavsiye Gedik Yatırım 1004 TL - Endeks Üstü Getiri Tacirler Yatırım 979 TL - AL İnfo Yatırım 963 TL 963 TL Endeks Üstü Getiri Yapı Kredi Yatırım 950 TL 950 TL AL Deniz Yatırım 946,44 TL 946,44 TL AL Vakıf Yatırım 911 TL 911 TL Endeks Üstü Getiri Şeker Yatırım 910 TL 910 TL AL Ak Yatırım 901 TL 901 TL Endeks Üstü Getiri

HEDEF FİYATLAR KORUNDU, İYİMSERLİK DEVAM EDİYOR

Finansal sonuçların ardından hedef fiyat açıklayan İnfo Yatırım (963 TL), Yapı Kredi Yatırım (950 TL), Deniz Yatırım (946,44 TL), Vakıf Yatırım (911 TL), Şeker Yatırım (910 TL) ve Ak Yatırım (901 TL) önceki raporlarındaki hedef fiyatlarını aynen muhafaza etti.

Gedik Yatırım 1004 TL ile dört haneli hedef veren tek kurum olarak öne çıkarken, Tacirler Yatırım ise 979 TL hedef seviyesiyle "AL" önerisini korudu.

Analistler, ciro büyüme hedeflerindeki temkinli revizyona rağmen güçlü nakit akışı ve çeyreklik kârlılığın hisse üzerindeki orta vadeli yukarı yönlü potansiyeli desteklemeye devam ettiğine işaret ediyor.

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