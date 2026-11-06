Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek 20 Ekim 2026 itibarıyla iflasının açılmasına hükmetti. ABD'den Güney Kore'ye, Brezilya'dan Hindistan'a kadar çok sayıda ülkeye makine ihraç eden şirket, daha önce 14 bin 500 metrekarelik yeni fabrika yatırımıyla gündeme gelmişti.

SER MEKATRONİK'İN KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Tekstil sektörüne yönelik makine üretimi gerçekleştiren SER Mekatronik'in konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada şirketin kesin mühletin uzatılması ve konkordato talepleri reddedildi.

Şirket hakkında Eylül 2025'te geçici mühlet kararı verilmiş, 23 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet tanınmıştı. Şubat 2026'da yayımlanan ilanla alacaklılar alacaklarını bildirmeye davet edilmişti.

Konkordato dosyasındaki duruşmanın 17 Kasım 2026'da görülmesi planlanırken, komiser heyetinin 12 Ekim tarihli beşinci ara raporunun ardından duruşma 20 Ekim'e çekildi. Mahkeme, bu duruşmada şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.

Kararda, dosyada adı geçen Hakan Çakar ve Necati Arslan'ın konkordato ve kesin mühletin uzatılması talepleri de reddedildi. Ancak iki ismin iflasa tabi olmayan gerçek kişiler olduğu tespit edilerek haklarında ayrı ayrı iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Mahkeme kararına karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapılabilecek.

2008 YILINDA ÇORLU'DA KURULDU

SER Mekatronik, 2008 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyetlerine başladı. İlk döneminde tekstil finisaj makinelerine yönelik mekanik servis, otomasyon sistemleri ve yazılım yenileme hizmetleri sunan şirket, daha sonra makine üretimine yöneldi.

Şirketin ürün portföyünde şardon, kumaş tıraş, fırçalama ve zımparalama makinelerinin yanı sıra ram makineleri, sanfor hatları ve farklı tekstil terbiye sistemleri bulunuyordu. SER Mekatronik, üretim faaliyetlerinin yanında teknik servis ve yedek parça hizmetleri de sağlıyordu.

14 BİN 500 METREKARELİK FABRİKA YATIRIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

SER Mekatronik, iflas kararından yaklaşık iki yıl önce yeni fabrika yatırımıyla gündeme gelmişti. Şirket, Ağustos 2024'te Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni üretim tesisinin temelini atmıştı.

Yaklaşık 14 bin 500 metrekarelik tesisle üretim birimlerinin tek çatı altında toplanması, kapasitenin artırılması ve müşterilere özel makine üretiminin geliştirilmesi hedefleniyordu. Tesisin 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanmıştı.

ABD'DEN GÜNEY KORE'YE BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

SER Mekatronik, Türkiye pazarının yanı sıra uluslararası alanda da faaliyet gösteriyordu. Şirketin 2024 yılında kamuoyuna yansıyan faaliyet bilgilerine göre ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Bangladeş, Özbekistan, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Endonezya yer alıyordu.

Şirket ayrıca Meksika, Arjantin, Peru, Brezilya, Honduras, ABD, Polonya, Belarus, Bulgaristan, Mısır, Fas ve Rusya gibi pazarlara da makine satışı ve teslimatı gerçekleştiriyordu.

SER Mekatronik Genel Müdürü Uğur Küçükzeyrek, Ocak 2025'te E-Textile Magazine'e verdiği röportajda ekonomik belirsizlikler nedeniyle 2024 yılının durağan geçtiğini belirtmişti. Küçükzeyrek, şirketin bu dönemde yerel pazardaki konumunu korumaya ve ihracat pazarlarında büyümeye odaklandığını ifade etmişti.