Savcılık ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında şirket hisselerindeki olağandışı fiyat hareketleri, Tera Grubu’nun yüksek montanlı alımları ve zamanlaması incelenen hisse senedi, taban serisiyle gerilemeyi sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören OZATD payları, 6 Kasım 2026 seansında da günlük taban fiyatı olan 102,10 TL seviyesine geriledi.

Hissenin teknik grafiği incelendiğinde; eylül ayında zirve seviyeleri test ettikten sonra soruşturma ve fon tasfiyesi sürecinin başlamasıyla birlikte kesintisiz bir taban serisine girdiği, ekim ve kasım aylarında işlem hacminin belirgin şekilde kuruyarak fiyatın düşüş trendini koruduğu görülüyor.

142 BİN LOTLUK NET ÇIKIŞ

6 Kasım 2026 tarihli aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre saat 14:43 itibarıyla tahtada satıcıların belirgin baskısı dikkat çekiyor.

İlk 5 alıcı toplamda 245.271 lot karşılarken, ilk 5 satıcı tarafında 387.613 lotluk satış gerçekleşti. İlk 5 kurum bazında net fark -142.342 lot satış yönünde oluştu.

En Çok Satış Yapan Kurumlar:



• A1 Capital: -237.384 net lot (%60,63 pay) | Ortalama Maliyet: 102,10 TL

• Marbaş Menkul: -120.721 net lot (%30,83 pay) | Ortalama Maliyet: 102,10 TL

• Meksa Yatırım: -13.867 net lot (%3,54 pay) | Ortalama Maliyet: 102,10 TL

• Kuzey Menkul: -10.674 net lot (%2,73 pay) | Ortalama Maliyet: 102,10 TL

• İkon Menkul: -4.967 net lot (%1,27 pay) | Ortalama Maliyet: 102,10 TL

• Diğer: -3.910 net lot (%1,00 pay)

En Çok Alım Yapan Kurumlar:



• Yatırım Finansman: 100.093 net lot (%25,57 pay) | Ortalama Maliyet: 102,10 TL

• PhillipCapital: 48.689 net lot (%12,44 pay) | Ortalama Maliyet: 102,10 TL

• İş Yatırım: 41.402 net lot (%10,57 pay) | Ortalama Maliyet: 102,10 TL

• Ak Yatırım: 34.434 net lot (%8,79 pay) | Ortalama Maliyet: 102,10 TL

• Vakıf Yatırım: 20.653 net lot (%5,28 pay) | Ortalama Maliyet: 102,10 TL

• Diğer: 146.252 net lot (%37,35 pay)

SEVK YAZISINDAKİ "TERA GRUBU" VURGUSU

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Özata Denizcilik paylarındaki işlemler adli makamların incelemesinde kritik bir yer tutuyor.

Savcılık sevk yazısında; hissenin nisan ayından itibaren sergilediği sert fiyat hareketleri, yatırımcı kararlarını manipüle edebilecek içeriden bilgi akışı (insider trading) şüpheleri ve Tera Grubu’nun şirket paylarında gerçekleştirdiği yoğun alımlar mercek altına alınmıştı.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tasfiye kararından hemen önce, 16 Eylül'de söz konusu hisseleri Tera Yatırım'a virmanlayarak nakde dönmesi soruşturmanın ana delilleri arasında yer alırken, adli sürecin derinleşmesiyle OZATD tahtasındaki satış baskısının sürdüğü kaydediliyor.

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