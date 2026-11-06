Borsa İstanbul'un lokomotif hisselerinden Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), 2026 yılı üçüncü çeyrek (3Ç26) finansal sonuçlarının ardından aracı kurumların radarında kalmaya devam ediyor.

QNB Invest tarafından 6 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan araştırma raporunda, küresel havacılık sektöründeki maliyet dinamikleri ve son çeyrek gerçekleşmeleri doğrultusunda değerleme modelinde güncellemeye gidildi. Kurum, hisse için belirlediği hedef fiyatta aşağı yönlü revizyon yaparken pozitif getiri beklentisini muhafaza etti.

• Aracı Kurum: QNB Invest

• Yeni Hedef Fiyat: 400,00 TL

• Önceki Hedef Fiyat: 450,00 TL

• Son Hisse Fiyatı: 296,50 TL

• Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

• Hesaplanan Prim Potansiyeli: Yüzde 34,90

• Rapor Tarihi: 6 Kasım 2026

HEDEF İNDİ, "ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ" ÖNERİSİ KORUNDU

Kurumun projeksiyonunda hisse başına hedef seviye 450,00 TL'den 400,00 TL'ye çekilse de son işlem fiyatı olan 296,50 TL baz alındığında hissenin sunduğu yukarı yönlü marj dikkat çekiyor.

Raporda yer alan yeni hedef fiyat, THYAO payları için mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 34,90 oranında getiri potansiyeline işaret ediyor.

Aracı kurum analistleri, operasyonel kârlılık ve yolcu talebindeki dengelenmeyi göz önünde bulundurarak hissenin BİST 100 endeksine göre daha güçlü bir performans göstereceği öngörüsüyle "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini sürdürdü.

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