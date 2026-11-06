Türkiye İş Bankası (ISCTR), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın ocak-eylül döneminde net kârı geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, faiz gelirleri ve özkaynaklarında artış kaydedildi. Bilanço sonrasında 7 aracı kurum İş Bankası C hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. Kurumların en yüksek hedef fiyatı 21,57 TL oldu.

İŞ BANKASI'NIN 9 AYLIK KÂRI GERİLEDİ

Türkiye İş Bankası, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde toplam 40 milyar 437 milyon TL net kâr açıkladı. Banka, 2025 yılının aynı döneminde 44 milyar 127 milyon TL kâr elde etmişti. Böylece net kâr yıllık bazda yaklaşık yüzde 8,4 geriledi.

Bankanın 2026 yılının üçüncü çeyreğindeki net kârı ise 10 milyar 349 milyon TL olarak gerçekleşti.

İş Bankası'nın faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarken faiz giderleri yüzde 16 yükseldi. Bankanın özkaynakları ise çeyreklik dönemde yüzde 2 artış gösterdi.

İŞ BANKASI HİSSELERİ İÇİN ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYATLARI

Bilanço açıklamasının ardından aracı kurumlar ISCTR hisselerine yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

PhillipCapital, İş Bankası C hissesi için 21 TL hedef fiyat ve “endeks üstü getiri” tavsiyesini korudu. Kurumun hesaplamasına göre hissede yüzde 59,94 prim potansiyeli bulunuyor.

Deniz Yatırım, hedef fiyatını 18,80 TL, tavsiyesini ise “al” olarak sürdürdü. Bu beklenti yüzde 43,18 prim potansiyeline işaret ediyor.

Yapı Kredi Yatırım, İş Bankası için hedef fiyatını 18 TL'den 17,50 TL'ye düşürdü. Kurum, “al” tavsiyesini korurken yüzde 33,28 prim potansiyeli hesapladı.

Garanti BBVA Yatırım, 17 TL hedef fiyat ve “endekse paralel getiri” tavsiyesini sürdürdü. Kurumun öngördüğü prim potansiyeli yüzde 29,47 oldu.

Vakıf Yatırım, 18,80 TL hedef fiyat ve “endeks üstü getiri” tavsiyesini korudu. Kurumun hesaplamasına göre hissede yüzde 43,18 yükseliş potansiyeli bulunuyor.

Halk Yatırım, İş Bankası C hisseleri için 19,15 TL hedef fiyat ve “al” tavsiyesini sürdürdü. Hissede yüzde 45,85 prim potansiyeli öngördü.

Ak Yatırım, hedef fiyatını 18,50 TL'den 17 TL'ye düşürürken tavsiyesini “endeks üstü getiri”den “nötr”e revize etti. Kurumun hesapladığı prim potansiyeli yüzde 29,47 oldu.

Şeker Yatırım ise hedef fiyatını 21,57 TL'den 20,81 TL'ye indirdi ve “al” tavsiyesini korudu. Kurumun yeni hedef fiyatı yüzde 58,49 prim potansiyeline karşılık geliyor.

İŞ BANKASI HEDEF FİYAT TABLOSU

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli PhillipCapital 21,00 TL Endeks üstü getiri %59,94 Deniz Yatırım 18,80 TL Al %43,18 Yapı Kredi Yatırım 17,50 TL Al %33,28 Garanti BBVA Yatırım 17,00 TL Endekse paralel getiri %29,47 Vakıf Yatırım 18,80 TL Endeks üstü getiri %43,18 Halk Yatırım 19,15 TL Al %45,85 Ak Yatırım 17,00 TL Nötr %29,47 Şeker Yatırım 20,81 TL Al %58,49

İş Bankası C hisselerinin son fiyatı 13,13 TL olarak belirtilirken, aracı kurumların hedef fiyatları 17 TL ile 21 TL arasında sıralandı. En yüksek hedef fiyat 21 TL ile PhillipCapital'den gelirken, Şeker Yatırım 20,81 TL ile ikinci sırada yer aldı.

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