Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (SISE), 2026 yılının ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin satış gelirlerinde ve net dönem kârında gerileme yaşanırken, aracı kurumlar Şişecam hisselerine yönelik hedef fiyatlarını paylaştı. Beş aracı kurumun değerlendirmesinde en yüksek hedef fiyat 68 TL olarak öne çıktı.

ŞİŞECAM'IN NET KÂRI YÜZDE 28 GERİLEDİ

Şişecam'ın 2026 yılının ilk dokuz ayında net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 5,3 milyar TL'ye geriledi. Şirketin satışlarında da düşüş kaydedildi.

Finansal sonuçların ardından aracı kurumlar SISE hisselerine ilişkin hedef fiyat ve tavsiyelerini açıkladı. 6 Kasım 2026 tarihli değerlendirmelerde Garanti BBVA Yatırım, Deniz Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Gedik Yatırım'ın tahminleri dikkat çekti.

ŞİŞECAM İÇİN ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYATLARI

Garanti BBVA Yatırım, Şişecam için hedef fiyatını 57 TL, tavsiyesini ise “endekse paralel getiri” olarak korudu. Kurumun hesaplamasına göre hissede yüzde 68,84 prim potansiyeli bulunuyor.

Deniz Yatırım, SISE hisseleri için 59,41 TL hedef fiyat belirlerken “tut” tavsiyesini sürdürdü. Bu hedef fiyat, son kapanış fiyatına göre yüzde 75,98 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Halk Yatırım, Şişecam için hedef fiyatını 68,50 TL'den 56,40 TL'ye düşürdü. Kurum, hedef fiyatındaki indirime rağmen “al” tavsiyesini korudu. Hissede yüzde 67,06 prim potansiyeli hesaplandı.

Vakıf Yatırım, hedef fiyatını 64,70 TL seviyesinde tutarken “endeks üstü getiri” tavsiyesini sürdürdü. Kurumun öngördüğü prim potansiyeli yüzde 91,65 oldu.

Gedik Yatırım ise Şişecam için 68 TL hedef fiyat belirledi ve “endeks üstü getiri” tavsiyesini korudu. Bu tahmin, yüzde 101,42 prim potansiyeliyle kurumlar arasında en yüksek beklenti olarak öne çıktı.

ŞİŞECAM HEDEF FİYAT TABLOSU

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Garanti BBVA Yatırım 57,00 TL Endekse paralel getiri %68,84 Deniz Yatırım 59,41 TL Tut %75,98 Halk Yatırım 56,40 TL Al %67,06 Vakıf Yatırım 64,70 TL Endeks üstü getiri %91,65 Gedik Yatırım 68,00 TL Endeks üstü getiri %101,42

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